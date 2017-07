La crise post-présidentielle gabonaise continue de plomber l’économie du pays

Le cabinet Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, a souligné que la crise politique au Gabon a une influence considérable sur la croissance économique du pays. Le cabinet spécialisé s’est concentré sur les trois principaux risques relatifs au continent africain en général et au Gabon en particulier que sont : le risque politique, la question du prix des matières premières et des taux de change, ainsi que l’accroissement de la dette publique en raison de politiques budgétaires inappropriées.



Outre la crise politique, le rapport pointe ainsi les politiques budgétaires inappropriées d’Ali Bongo qui ne permettent pas de redresser la barre. Malgré la volonté affichée et les promesses du gouvernement gabonais pour un retour à l’équilibre, le Gabon risque bien de faire fuir de nouveaux investisseurs. Un autre camouflet pour Ali Bongo qui continue de croire à sa bonne étoile.



Pour ce qui est de l’aspect politique, le cabinet a expliqué que l’incertitude politique qui règne dans les grandes économies du monde mais aussi au niveau de la région reste la préoccupation principale. Elle accentue la faiblesse des performances économiques de certains pays exportateurs de matières premières, comme le Gabon, le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du Sud.