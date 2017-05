La Guinée humilie le Gabon d'Ali Bongo en ouverture de la CAN - 5/1

Après le fiasco de la CAN de janvier-février dernier, le Gabon pourrait bien à nouveau rentrer dans les annales avec cette CAN U17 qui ne semble pas non plus lui sourire. Opposés au Syli national de Guinée, les Panthéreaux U17 du Gabon ont clairement mordu la poussière.



Le match d’ouverture de la CAN Gabon U17 aura été finalement un festival de buts qui n’aura pas épargné le pays hôte. La sélection nationale gabonaise aura été rapidement surprise par la fougue de ses visiteurs. Il aura fallu attendre peu de temps avant de voir le premier but inscrit à la 7e minute par DJIBRIL FANDJÉ TOURE. Puis les suivants par ELHADJ ABDOURAHAMANE BAH (30e), DJIBRIL FANDJÉ TOURE (38e) et AGUIBOU CAMARA (45+1).



A la mi-temps, la Guinée menait déjà par 4 buts à 0. Un score qui témoigne de la qualité de jeu qui n’était techniquement pas coté gabonais. A la reprise, la rencontre est devenu sans suspense. Les visiteurs ont de nouveau réussi à aggraver le score à la 69e minute de jeu par le doublé de DJIBRIL FANDJÉ TOURE. Le Gabon aura finalement réagit une minute plus tard par FAHID RICHARD NDZENGUE MOUBETI à la 70e minute.



Une rencontre en demi-teinte pour le pays organisateur qui n’aura pas réussi à rentrer dans le match que par un but tardif à la 70e minute. L’autre match de ce groupe B a vu la victoire du Ghana sur le Cameroun (4-0). A l’issue de cette première journée, la Guinée cavale en tête suivi par le Ghana avec 4 points chacun. Le Gabon et le Cameroun ferme la marche avec 0 point.



Le onze d’entrée gabonais :



Brunel ILAGOU ILAGOU (gardien)

Elian Christely BOUENI MAYOBOLO

Aziz Giroly BOUROBOU MOMBO

Brimau Kevan DUCHAMP NZIENGUI NZIENGUI

Kevin Junior NGUECHOUNG

Sadidi Abechina MONLADE

Azaria OBAME

Eric Jospin BEKALE BIYOGHE

Christophe ONA NGUEMA

Alain Rodrick MIYOGHO (Capitaine)

Brayan Sysi KASSA