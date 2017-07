La France serait devenue la nation la plus influente au monde, grâce à l'effet Macron

La France vole la vedette aux États-Unis et serait aujourd'hui la nation la plus influente au monde. C'est la conclusion d'une étude menée dans le monde entier par l'université de Californie du Sud, en association avec le cabinet de conseil en communication Portland. Cette enquête s'intéresse depuis trois ans au concept de soft power, c'est-à-dire la capacité d'influence et de persuasion d'un Etat. Il ne s'agit donc pas de mesurer la puissance économique ou militaire d'un pays, mais d'évaluer, par exemple, son prestige ou encore son rayonnement scientifique.



La France a toujours bien figuré dans ce classement, en termes de soft power. Elle doit ce succès à son réseau diplomatique, à son histoire et à son rayonnement culturel. En 2015, elle pointait à la quatrième place et à la cinquième position en 2016. Cette année, le pays est passé en tête. Selon les auteurs de l'étude, ce résultat serait dû en grande partie à l'effet Macron.



L'élection de Trump et le Brexit ont bouleversé le classement



Le classement se base sur des données objectives qui n'ont pas beaucoup changé ces dernières années, mais aussi sur des enquêtes d'opinion menées dans le monde entier qui ont pu faire évoluer le classement cette année. "Par rapport à l'an dernier, la France est bien mieux perçue dans le monde, selon nos enquêtes d'opinion, explique Jonathan McClory, auteur et inventeur de cet index soft power, C'est vraiment lié à [Emmanuel] Macron. L'image qu'il renvoit dans le monde, c'est que la France veut faire plus sur la scène internationale, plus de choses positives, et collaborer avec des partenaires du monde entier."

Les États-Unis passent du 1er au 3e rang



La France est aussi propulsée à la première place, en raison de l'affaiblissement des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les États-Unis passent du premier au troisième rang. Le slogan America First de Donald Trump illustre un repli sur soi que l'on constate aussi outre-Manche, après le vote en faveur du Brexit. Le Royaume-Uni conserve toutefois sa deuxième place. L'Allemagne et le Canada complètent le classement, dans cet ordre. Globalement, les Européens progressent dans cet index mondial du soft power.