L’ivoirienne Eudoxie Yao : la fille qui vaut »20 millions FCFA la nuit »

Yao Eudoxie est connue en Côte d’Ivoire comme l’une des plus grandes célébrités sur internet. Ses comptes officiels en disent long sur sa popularité. Sur Facebook seulement, son compte personnel est suivi par plus de 300 000 personnes. Son compte officiel sur Instagram a plus de 200 000 abonnés. Et à chacune de ses publications, c’est toute la toile ses suiveurs et suiveuses qui sont dans l’hystérie totale.



Sur ses comptes, on peut lire qu’elle est esthéticienne et travaille à son propre compte. Même si personne n’a jamais vu une de ses photos dans l’exercice de son métier, on ne peut que s’en tenir à ses propos. Accusée à chaque fois par ses détracteurs d’être une prostitu3e de luxe, Yao ne se cache jamais pour exposer ses formes juteuses et généreuses pour le bon plaisir des adeptes du voyeurisme.



Invitée dernièrement dans une émission télé à Abidjan, elle a affirmée que pour aller avec elle »il faudrait se payer la peau des f3sses ». Elle avance donc le chiffre de 20 millions de F CFA juste pour passer une nuit avec elle. Cette déclaration n’a laissé personne indifférent. Et on se pose bien la question de savoir si un homme peut se payer un tel luxe. On se demande aussi si Yao l’a dit juste dit pour faire le buzz ou bien elle est vraiment sérieuse. Si oui, on attend encore les nouvelles sorties pour avoir la véritable confirmation.



Tout compte fait, rien n’est impossible. Ainsi, les USA ont Kim Kardashian, le Cameroun a Nathalie Koah et Coco Emilia, et la Côte d’Ivoire a aussi Yao Eudoxie.