L'incroyable force du jeûne

JEÛNER POUR GUÉRIR :



le jeûne est adapté à l'ensemble des pathologies du « trop » qui délabrent nos organismes : allergies, rhumatismes, maladies auto-immunes, hypertension, diabète, cancers, dégénérescence cérébrale… Toutes ces maladies ont un lien direct avec l’alimentation ou l’exposition à des produits chimiques.



Il faut avoir conscience de cela pour accepter de se soigner par le vide, sans écouter les sirènes médicales qui se réfèrent encore aujourd'hui à l'obligation vitale d'une alimentation pluri-quotidienne, riche en céréales et en produits laitiers.



Des expériences en Union soviétique ont ainsi montré que le jeûne agit vraiment « à la base » de l'organisme pour rééquilibrer de nombreuses fonctions essentielles.



Pour l'hypertension, par exemple, les résultats sont visibles au bout de quelques jours : triglycérides et cholestérol se normalisent, et la tension se restreint à des normes correctes, ce qui permet d'arrêter les prises de bêtabloquants.

En ce qui concerne les cancers, on constate qu'après 48 heures de jeûne, un grand nombre de gènes modifient leur expression. On note un ralentissement de la production du facteur de croissance IGF-1, qui est un puissant stimulant du développement des tissus en général… et des tumeurs en particulier.



ON NE PRÉPARE PAS UN JEÛNE A LA LÉGÈRE



Voici quelques précautions à avoir en tête avant de commencer un jeûne :



-Pendant le jeûne, l’organisme perd de la masse grasse mais aussi de la masse musculaire. Or le système immunitaire utilise les protéines des muscles pour créer des cellules tueuses naturelles qui luttent contre les tumeurs et les virus. Le jeûne est donc déconseillé aux personnes qui ont trop peu de masse musculaire car elles risquent de voir leurs capacités immunitaires se réduire.



-Les personnes qui souffrent d’une maladie hépatique ou rénale chronique devraient prendre un avis médical avant de commencer un jeûne.

-Et surtout, pour les maladies auto-immunes, le jeûne ne permet pas une guérison à long terme sans une modification en profondeur des habitudes alimentaires, et en particulier la suppression des céréales à gluten et des produits laitiers .

le jeûne deviendra une thérapie couramment utilisée, lorsque les patients réclameront massivement de bénéficier des plus récentes avancées de la médecine naturelle.