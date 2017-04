L’ex CONASYSED convoque une AG mardi pour apprécier la situation

« A la CONASYSED, les décisions sont prises par la base. C’est la base qui décidera de poursuivre la grève ou pas », a déclaré Simon Ndong Edzo.



Le syndicaliste s’est dit frustré par l’attitude du gouvernement. « Je regrette de constater que le gouvernement agit dans le machiavélisme. Il donne par la main gauche et récupère par la main droite », a-t-il dit parlant du paiement des arriérés de la Prime d’incitation à la performance (PIP) et des vacations.



« Le gouvernement paye ces primes après avoir coupé les salaires de 807 enseignants durant 2 mois. C’est incroyable cette manière de faire », s’est-il offusqué.



Simon Ndong Edzo suppose que le paiement des primes réclamé ne peut pas permettre de lever la grève. « Le gouvernement a compliqué la situation déjà difficile en suspendant les salaires et surtout en interdisant les activités de la CONASYSED », a-t-il déploré.



« A mon avis, il n’est pas possible de lever la grève si les salaires retenus ne sont pas payés et si la CONASYSED n’est pas réhabilitée », a-t-il estimé.



Le gouvernement pour sa part joue la carte de la fermeté. « Nous allons suspendre à nouveau les salaires des enseignants qui ne reprendront pas le travail. Nous avons averti qu’à la 3ème suspension, les enseignants concernés seront radiés de la Fonction publique. Ce n’est pas négociable », a tonné le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilie By Nze.



Le ministre a martelé que la CONASYSED « c’est fini, nous ne reviendrons jamais là-dessus ».



Gaston Ella

avec gabonactu