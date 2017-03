L’axe routier Fougamou-district d’Ikobey impraticable en toute saison

Le district d’Ikobey, à 89 km de Fougamou, le chef-lieu du département de Tsamba-Magotsi (nord de la province de la Ngounié) manque de route praticable en toute saison vu l’état de dégradation de cette voie de communication bien que communicant vers le district proche d’Etéké, aurifère, dans le département de l’Ogoulou.



Dans cette partie administrative du Gabon, les infrastructures de base manquent, nonobstant la présence de la sous-préfecture, une école publique, un centre de santé, une brigade de la gendarmerie, des commerces, mais la route dépeint tout ce qui s’y trouve, tant elle relève d’un parcours du combattant lorsqu’on s’aventure sans un véhicule tout terrain. Même la marche à pied fatigue les piétons qui sont obligés d’esquiver les bourbiers en s’enfonçant quelque peu dans la broussaille pour se frayer un chemin.



En somme, les populations de cette partie départementale de la province de la Ngounié éprouvent toujours d’énormes difficultés pour rallier le monde de la civilisation, où seule la détermination et l’instinct de survie les guident pour sortir de l’inconnu, expliquait un résident.



’’La route, a-t-on coutume de dire, est un véritable facteur de développement pour multiples raisons, non seulement, elle permet d’unir les peuples à travers les déplacements des populations d’une localité à une autre, mais également d’écouler facilement les produits agricoles, de cueillettes, ou de chasse’’, rappelle le compatriote, qui estime que ’’cette logique est loin d’être une réalité pour les villageois et les autres populations résidant dans le district d’Ikobey du fait qu’il n’y a pas de suivi au niveau sur cette route. Le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire ayant carrément tourné le dos ne fusse que pour l’ensoleillement’’.



Et pour cause, poursuit-il, à la suite de la bourgade de Sindara qui prolonge sur l’axe du village Egono, près du débarcadère du fleuve Ngounié, la route menant au district d’Ikobey longue de 64 km, n’est en vérité qu’une piste réservée au passage d’éléphant (une espèce d’ailleurs présente dans la zone)’’, avant de souligner que seul ou à plusieurs voués à une marche piétonne, ’’il faut pour cela être armé de courage pour affronter le relief accidenté et hostile à l’homme, avec une végétation équatoriale très dense et épaisse favorisant parfois les fortes précipitations qui dégradent davantage ce qui fait encore office de route’’.



En effet, coupé presque de tout contact avec les autres localités de environnantes, à cause de la situation déjà décrite ci-dessus, où seuls les téméraires peuvent encore oser s’y aventurer, de l’avis de tous les observateurs avertis, aucun véhicule ne peut emprunter et arpenter pour le moment cette piste sinueuse, ombragée pour défier d’énormes bourbiers et autres passages d’eau. Les ponts pour la plupart construits avec des matériaux périssables calqués sous le modèle des sociétés forestières ne représentent pas de gage de sécurité, plutôt exposent ces aventuriers à un réel danger permanant qui peut basculer tout véhicule dans le précipice et entrainer un effondrement certain du pont.



De fait, loin de se résigner, les habitants se sont organisés en équipe en prenant le taureau par les cornes afin de mener quelques actions de salubrité publique, notamment en réparant les vieux ponts, une démarche tout de même encouragée par la première autorité administrative du district d’Ikobey, Jean Benoît Nzengué-Kobo. Avec peu de moyens de bord, ces villageois ont pu réhabiliter quelques ouvrages d’art, tel que le pont du cours d’eau de Mougoubou, à 6 km du district.



Toutefois, ces derniers qui refusent des activités ponctuelles du district et de ses environs sollicitent la présence des pouvoirs publics pour désenclaver cette circonscription administrative dépourvue d’une manière générale des infrastructures de base.



avec AGP