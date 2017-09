L’artiste gabonais Kacky Disco décède à l’âge de 53 ans

Le natif de Lébamba (Louétsi-Wano, sud du Gabon) Kacky Disco n’est plus ! Le chanteur a tiré sa révérence hier après avoir été actif dès les années 95 dans la musique gabonaise. Il a son actif plusieurs albums et autant de chansons épicées qet des titres devenus cultes, qui auront marqué les esprits et endiabler de nombreux mariages, cérémonies civiles et grands événements au Gabon.



Le chanteur a trouvé la mort alors qu’il s’était rendu à Lébamba, sa ville natale, pour y donner un concert à l’occasion d’un retrait de deuil. Pris d’un malaise, l’artiste sera conduit à l’hôpital de l’Alliance Chrétienne de Bongolo où il s’est battu avec la mort durant trois jours avant de succomber dimanche dans la nuit.



L’on doit à cet artiste de nombreux hits tels que « Rassemblement » aux cotés de ses compairs des Codos ou encore « Apindi-Apindi », ’’Balayage’’ et « Petit Modèle » dont le clip vidéo avait été censuré par les autorités gabonaises. Un artiste mémorable qui avait encore dernièrement fait les choux gras du concert de la dernière fête de l’indépendance du Gabon.