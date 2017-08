L'Ami des Africains la France exige Ali Bongo de quitter le palais de bord de mer avec avertissement ...

LA RENCONTRE DE MACRON A JEAN PING ET ALI BONGO:



MACRON << Bien écoutez, j'ai demandé à vous voir devant M. JEAN PING ici présent pour vous dire en face que, pour la France vous n'avez pas gagné l'élection présidentielle organisée dernièrement par votre pays.

Que la France dit que ça va ne peut plus continuer comme ça dans ses anciennes colonies qui refusent de se convertir à la démocratie libérale.



La France pense que ça suffit comme ça de la confiscation de la souveraineté des peuples.

Par ma voix, la France vous demande de respecter le verdict des urnes, de partir et de laisser celui qui a remporté le scrutin exercer le mandat que le peuple Gabonais lui a confié.

J'ai donc invité M. JEAN PING ici présent pour obtenir de lui un engagement ferme de vous laisser dans la dignité, de ne rien tenter contre vous ou votre famille.



La France ne veut pas de problème au Gabon.>>

Aurait déclaré Emmanuel Macron puis par la suite il aurait donné la parole à Jean Ping.



Le Président élu JEAN PING.<< Je n'ai pas un problème personnel avec mon compatriote, Ali Bongo ici présent, ni d'ailleurs avec les gens de son camp.



Je me bats contre eux pour le triomphe de la démocratie.



Depuis ma prise de la parole le lendemain de l'élection, Je me suis engagé à œuvrer pour qu'il n'y ait aucun règlement de comptes; J'ai dit que je prenais l'engagement de protéger M. Ali Bongo et sa famille.

Bien que contre l'avis de très nombreux Gabonais, mais je le réitère encore ici et maintenant.

M. Ali Bongo et sa famille peuvent partir en toute sécurité.>>



