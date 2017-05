L’Afrique du Sud a l’intention de supprimer les visas pour les Africains. Les raisons!

Le pays de Nelson Mandela, veut procéder à l’exemption de visas pour une très grande partie des ressortissants africains. Cette décision devrait surtout concerner les voyageurs confirmés tels que les diplomates, les officiels, les chercheurs, les hommes d’affaires et les étudiants.



L’idée est d’accueillir un maximum de migrants qualifiés originaires de toute l’Afrique afin de combler l’important déficit en main d‘œuvre auquel le pays est confronté du fait de la fuite des cerveaux.



Cette décision est aussi motivée par les recommandations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine défendues par l’ancienne présidente de la Commission de l’UA Nkosazana Dlamini-Zuma. Celles-ci demandaient aux États membres de lever l’obligation de visa à l’horizon 2018 afin de faciliter les échanges intra-africains et une meilleure intégration et le développement du continent.



Mme Zuma a d’ailleurs co-présidé avec les présidents rwandais et tchadien Paul Kagame et Idriss Deby le lancement du passeport africain lors du sommet tenu à Kigali il y a un an.



Afrikmag