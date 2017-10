L’Afrique attire de plus en plus de visiteurs internationaux

(Ecofin Hebdo) - Selon les dernières données du cabinet d'analyse des voyages ForwardKeys, l’Afrique a enregistré sur les 9 premiers de 2017, une augmentation de 13,3% des arrivées internationales, par rapport à la même période, l'année dernière.



Cette progression s’explique en grande partie par l’augmentation des lignes aériennes et des vols en direction du continent : +17,8% en provenance des Amériques, +12,7% depuis l’Europe, et +16,4% depuis l'Asie-Pacifique.



ForwardKeys estime que l'aviation africaine affiche une croissance « extrêmement saine ». Les réservations de voyage en Afrique, du 21 septembre à la fin de l'année, sont déjà de 15,2% supérieures à celles de l'année dernière, en raison des réservations anticipées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.