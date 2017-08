Katy Perry, Rihanna, Britney Spears : ces stars qui souffrent de l'acné, et qui le cachent bien !

À l’adolescence s’il y a bien une chose que nous avons tous fait, c’est accrocher au mur des posters de nos stars préférées, à la plastique parfaite. Mais dans la vraie vie, comme nous tous, les stars sont loin d’être sans défauts. Le maquillage, c’est un art. Et si vous n’y croyez pas, il n’y a qu’à voir le visage des stars métamorphosé grâce au fond de teint et à la poudre (la poudre pigmentée, pas la cocaïne).



Si pour certains comme Adam Levine ou Justin Bieber, c’est l’adolescence et les hormones qui ont fait bourgeonner la peau de leur visage, pour d’autres comme Cameron Diaz ou Britney Spears, pas de chance, c’est la génétique qui joue, et elles souffrent d’une peau à problèmes. Ainsi si la nature leur a donné une voix, un don pour le théâtre ou des courbes de rêve, elles ont hérité d’une peau difficile pleine de boutons et aux pores très dilatés.



Des pores qui apparaissent même sous plusieurs couches de maquillage ! Ainsi avec leur zoom affuté, les paparazzi du red carpet ont pu voir que Katy Perry, Rihanna, Megan Fox et même Scarlett Johansson ne peuvent rien faire face à leur problème de peau, sauf prier pour que les photographes ne s’amusent pas à zoomer sur leur visage. Elles n’en restent pas moins sublimes !



Quant à Cara Delevingne, qui cumule les titres de mannequin star, actrice et it-girl du style et de la beauté, elle souffre d’une maladie inflammatoire de la peau : le psoriasis. Soumise à un niveau de stress très élevé depuis l’adolescence (ses parents lui mettaient une grande pression pour qu’elle réussisse à l’école), des plaques rouges apparaissent de temps en temps sur sa peau un peu partout.



Mais elle l'assume totalement, et cela ne l'a jamais empêchée de porter des tenues qui mettaient en valeur son dos nu ou ses bras.Une belle leçon de confiance en soi que nous donne Cara. Il faut savoir accepter ses petits défauts !