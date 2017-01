Jus de corossol : que de bonnes raisons d`en boire tous les jours

D'autre part, le corossol peut également s'inscrire dans le cadre d'un traitement contre les troubles du sommeil, la dépression ou encore le stress. Ses propriétés antimicrobiennes en font un rempart efficace contre les attaques bactériennes, fongiques ou parasitaires. Sur le plan digestif, il facilite le transit et constitue un antispasmodique particulièrement efficace.



Apport nutritif



Ce fruit apporte bien plus que de la vitamine comme le font bon nombre des autres fruits. En effet, le corossol dispose d’un taux important de calcium, de potassium et de glucide. Ce qui fait de lui un aliment très riche, très nutritif et apportant énormément à notre corps.



Il est également très riche en vitamine C et B1. Ainsi, il ne faut pas hésiter à acheter du jus de corossol et à en consommer régulièrement car notre corps à besoin de beaucoup de vitamine C. Vitamine qui procure entre autre, beaucoup d’énergie au corps.



Le jus de corossol contre les maladies du foie



Le jus de fruit du corossolier est très efficace contre les maladies du foie. Il faut en boire quotidiennement pendant une semaine durant laquelle le patient doit faire la diète de certains aliments. Ainsi, il convient éviter les aliments contenant un taux élevé de sodium, réduire en tant que possible la consommation des plats cuisinés en congelés, des croustilles, des légumes en conserve, de la charcuterie. Certes, la consommation de légumes est fortement recommandée, toutefois, il en faut des légumes frais. C’est également un redoutable antioxydant.



Comment faire du jus de corossol



Pour la réalisation du jus de corossol, il vous faut :



- 1 corossol



- 1 tasse et demie d'eau



- Sucre (à votre convenance)



Etapes de réalisations



La première étape pour préparer du jus de corossol est de couper le fruit en deux et de retirer toute la chair. Jetez la peau de ce fruit exotique. Vous pouvez vous aider d'une cuillère ou d'un couteau pour retirer plus facilement la chair du corossol. Séparez les graines de la chair du corossol pour éviter de les mixer et qu'elles ne se mêlent au jus. Il faut au préalable avoir l’avoir le fruit.



Ensuite, mettez la chair découpée en petits morceaux dans le récipient du mixeur. Ajoutez une tasse et demie d'eau et mettez l'appareil en marche pour mixer le corossol. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du sucre avant de mixer le fruit.



Filtrez le jus de corossol à l'aide d'une passoire très fine pour vous assurer qu'il n'y aura pas de morceaux dans le jus.



Vous pouvez ajouter de la glace à votre jus de corossol pour en faire une boisson plus rafraîchissante. Rectifiez le goût avec du sucre si vous voulez une boisson plus sucrée.