Julie Gayet et François Hollande : 1ère apparition publique pour le couple

Si François Hollande et Julie Gayet font régulièrement parler d'eux dans les médias, le couple ne s’était jusqu’alors jamais affiché lors d’une sortie officielle. C’est désormais chose faite puisque l’ancien président de la République et sa compagne ont assisté, ce samedi 21 octobre, à la première du conte musical Georgia tous mes rêves chantent. Les photographes, présents pour immortaliser ce moment, ont fait crépiter leurs flashs tandis que les spectateurs, eux, n’en revenaient toujours pas d’avoir pour voisins de sièges les anciens locataires de l’Élysée. Invités par le président du département, Michel Dagbert, les tourtereaux, tous deux passionnés de mise en scène, n’auraient manqué ce moment pour rien au monde.



La représentation s’est tenue au sein de l’unique théâtre élisabéthain de France, qui siège dans l'enceinte du château d’Harlot. Un écrin historique que François Hollande semble ravi d’avoir visité en compagnie de sa compagne. “C’est avec plaisir que je découvre cette scène théâtrale. C’est bien de montrer cela à une comédienne” a-t-il déclaré faisant, bien entendu, référence à celle qui partage sa vie et peut-être bientôt sa nouvelle demeure. D’autant plus que Julie Gayet a repris le chemin des planches, après une vingtaine d’années consacrées au cinéma. À l’affiche de la pièce Rabbit Holes, depuis septembre dernier, elle s’est également essayée à la mise en scène, cet été, durant le festival Opéra en plein Air.



gala.fr