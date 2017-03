Jean Ping, reçu par Elisabeth Guigou, et au Quai d'Orsay!

De passage à Paris pour un voyage éclair,le Président élu de la République gabonaise, Jean Ping, a été reçu en fin d'après midi du 21 mars 2017 par Mme Elisabeth Guigou, Présidente de la commission des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale.



Les échanges ont été fructueux et très positifs pour l'avenir du Gabon. Il a été reçu dans la matinée, au ministère des Affaires étrangères, quai d'Orsay.

Un grand meeting sera organisé à son retour par l'opposition le premier avril au Gabon: le meeting de la Résistance.

Le Président Ping était en très bonne forme, contrairement aux rumeurs et aux photoshops trafiqués que le régime fait circuler.



En revanche, selon des sources concordantes, M. Bongo l'usurpateur, est en très mauvaise santé et se porte aussi mal que la situation politique , sociale et économique du Gabon .

En ce qui concerne le Président élu, Jean Ping, tout va donc très bien avec les autorités françaises et européennes.

Ceux et celles qui ont vu M. Ping au Gabon pendant sa tournée triomphale des neuf provinces,savent qui est respecté du pays réel .



Ils ont pu constater qu'il est en pleine forme, détendu et toujours combatif pour un destin désirable pour le peuple gabonais !



Paris, le 21 mars 2017



Mengue M'Eyaà



Porte-parole de Jean Ping



Conseillère spéciale de Guy Nzouba-Ndama



Présidente du Mouvement Civique des Femmes



http://mouvementciviquedugabon2009.unblog.fr