Jean Ping livre une importante déclaration ce vendredi à Libreville

La déclaration sera lue dans la résidence privée de Jean Ping au quartier Charbonnages dans le 1er arrondissement. Le contenu n’est pas encore connu. L’on suppose que celui qui se présente et que ses partisans désignent comme le « Président élu » à l’issue du scrutin présidentiel du 27 août dernier donnera sa position sur le déroulement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Total, Gabon 2017) dans le pays ainsi que la résolution attendue du parlement européen sur le Gabon.



La coalition de Jean Ping fonde énormément d’espoir sur cette résolution portée par des eurodéputés qui soutiennent que la dernière élection présidentielle gabonaise n’a pas été transparente. Ces eurodéputés sont nettement favorables à l’adoption des sanctions contre le pouvoir en place au Gabon.



Les partisans du pouvoir estiment par contre que l’élection présidentielle est terminée. Des sanctions européennes contre le Gabon seraient une « leçon des colons contre un Etat indépendant et souverain ».



