Jean Ping le Président élu annonce un méga-meeting de 100 000 personnes le 15 avril à Ntchorere

Ce meeting est la suite de la tournée que Jean Ping a effectuée dans le Woleu Ntem à Oyem, dans la Ngounie à Mouila et dans le Moyen Ogooué à Lambaréné pour expliquer au peuple les conclusions de son dialogue politique de décembre 2016.



Jean Ping avait également prévenu le public de ce meeting dans une interview à Radio France internationale (RFI).



L’objectif non avoué de ce meeting est de faire une démonstration de force à Libreville au moment où le pouvoir organise un dialogue national. Jean Ping et sa galaxie n’y participent pas.