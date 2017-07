Jean Ping accueilli en « chef d’Etat » pour son arrivée triomphale en France

Nicolas Sarkozy avait respecté la coutume, en se rendant au Gabon en 2010, quelques mois après le hold up électoral d’Ali Bongo Ondimba, qu’il avait d’ailleurs adoubé. Chose curieuse, cela n’a pas été le cas pour François Hollande qui n’a pas foulé le sol gabonais durant tout son quinquennat. Et encore plus étonnant, depuis l’élection à la présidence de la République française d’Emmanuel Macron, lesdits honneurs n’ont pas été rendus à Ali Bongo.



Ceci n’est pas un refus d’Ali Bongo quand on sait que le mois dernier il a tenté une rencontre impromptue avec le président Français lors de sa visite dans le royaume chérifien. Ce fut un échec. Dans la foulée, les honneurs qu’attendent Ali Bongo ont été rendus à Jean Ping, son challenger aux dernières élections et président élu démocratiquement de la République gabonaise dans les urnes lors de ce scrutin, avec le concours et la mobilisation de sa diaspora.



Ce dernier a eu droit à un accueil particulier sur le sol français souvent réservé aux chefs d’Etat. Dès sa descente de l’avion, il a été conduit dans le carré VIP de Roissy au terminal loti au sein du terminal 2A. Une escorte d’un service de sécurité local en tenue d’apparat ; vestes noires assorties à la cravate et chemise blanche.



De là il se dirigera vers le terminal 2E, au lieu des arrivées. Deux faits majeurs : l’impressionnant dispositif de sécurité mis à contribution pour la protection du président élu ; et là aussi étaient disposés une forte délégation de la diaspora gabonaise de France, d’Allemagne, de Hollande, et des USA. Tenue de jour, le jaune lumineux symbole de l’espoir épousant les ors de l’une des bandes du drapeau gabonais.



Signe annonciateur des jours ensoleillés qui baignent le Gabon et disent l’espoir des lendemains de libération. Il faut dire que les partisans de Jean Ping étaient mobilisés depuis 5H00 du matin, 4H00 heure de Libreville. Son vol devant atterrir à 6H50. Formant deux haies d’honneur du hall 1 au hall 3, Jean Ping a fait son entrée sous les chants de combat des « ngozistes », encadrés par les jeunes du mouvement EGAL.



Pour une démonstration de force, Jean Ping l’a amplement réussi. A l’endroit de la diaspora il adressera ses sincères remerciements tout en les encourageant et en leur marquant l’assurance d’une issue favorable du combat qu’elle mène. Dans la brève adresse à la diaspora, le président élu a affiché à la fois une sérénité et un optimisme à nul autre pareil. Pour ceux qui connaissent cet homme discret, cela augure de surprises à venir. « Je vous remercie pour cet énième accueil, chaleureux digne de la confiance que vous avez exprimé dans les urnes, en m’élisant Président de la République Gabonaise. Et ce malgré dix mois d’imposture et d’occupation illégale de la présidence par le régime vacillant et totalement amoindri » a-t-il souligné.



Dans un communiqué issu de ses staffs parvenu à la rédaction d’Info241, il a été précisé qu’au cœur des rencontres, il s’agira de présenter aux décideurs de l’Occident prévus dans le cadre de ses rencontres, la passation de pacifique de charge entre le président sortant, Ali Bongo, qui poursuit sa résistance au trône, sans les capacités idoines de résoudre les problèmes des Gabonais, fragilisés par un tissu économique, mis en déliquescence par ledit président sortant.

Le Président élu n’a pas décliné son agenda, qui regroupe un pan officiel et un autre conservé à sa discrétion. L’on sait globalement que cette visite ne se limitera pas qu’à la France. Elle s’étendra à d’autres pays européens et probablement sur le continent américain.



Jean Ping devrait durant son séjour en France avoir une session de travail au sommet avec les autorités françaises. Puis, à Genève au siège des Nations-Unies, à Bruxelles auprès de l’UE, à New-York et Addis-Abeba. Le but de cette importante tournée internationale étant de permettre une passation de pouvoir pacifique entre le "perdant" de l’élection présidentielle Ali Bongo et Jean Ping avec la médiation de la communauté internationale.



