« Je ne vis que d’eau ». La confession émouvante du fils unique de Mohamed Ali

Le seul fils biologique du légendaire boxeur américain Mohamed Ali prétend qu’il est sans-abri, un an après la mort de son père.



Il accuse les autres membres de la famille de l’empêcher d’obtenir une part légale de la fortune de 62 million £ de la légende de la boxe.



3 paiements de 2000 euros en deux mois



Mohamed Ali Junior, 45 ans, dit qu’il n’a reçu que trois «paiements délicats» de 2 000 £ au cours des deux derniers mois, et qu’il dort sur le sol d’un ami en Floride. Il dit être à quelques jours de la vie dans la rue parce qu’il ne peut pas se permettre de payer à lui tout seul un loyer.



Ali Junior a déclaré qu’une tranche égale de l’héritage avait été acceptée lors d’une réunion en Californie avec ses sept sœurs, son frère Asaad adopté, et l’exécuteur testamentaire, ainsi que la quatrième femme de Ali de 30 ans, et Lonnie, 59 ans.



« Obtenir de la nourriture est difficile »



Mais son fils a déclaré à Daily Mirror:



« Il semble que je viens d’être complètement coupé. Je n’ai pas de compte bancaire, alors qu’ils ont dû me transférer de l’argent.

« Ce fut une année difficile. Ce n’est pas ce que mon père aurait voulu. Il aurait voulu que je sois bien, que j’ aie un endroit où loger, avoir mon argent.

« Je ne vis que de l’eau maintenant, car c’est tout ce que je peux me permettre. Obtenir de la nourriture est difficile, car je n’ai pas d’argent en mon nom.

« Je trouve juste une façon d’obtenir de la nourriture chaque jour. Je n’ai un endroit que je peux appeler chez moi ».



interrogé s’il avait peur de faire face à la vie dans les rues, il a dit:

« Je ne me soucie pas d’où je dors, tant que je dors ».



Il a dit qu’il avait supplié d’autres membres de la famille pour obtenir de l’aide.



Au cours des 20 dernières années, Ali Junior dit qu’il a été exclu par la famille, ayant peu de contact avec son père célèbre.



Il vivait sur le côté sud du gangland notoire de Chicago avec sa femme Shakira et ses filles Ameera et Shakera, luttant pour joindre les deux bouts, en nettoyant la cour des gens et faire des boulots bizarres.



Mais son mariage s’est effondré juste un mois après la mort de son célèbre père.



Faisant face aux accusations selon lesquelles il a abandonné sa femme, Mohamed Ali Junior insiste sur le fait que c’est plutôt elle qui l’a laissé tomber, et l’a forcé à sortir de sa maison.



Sa femme aménage chez ses parents; l’eau et l’électricité coupéees



Après avoir assisté à une réunion familiale au cours du partage d’héritage en juillet dernier, Ali Junior dit avoir reçu un appel téléphonique de Shaakira, lui disant qu’elle avait aménagé avec ses parents parce que l’eau et l’électricité avaient été coupées.



Ajoutant qu’il s’est ensuite dirigé vers Miami pour rester avec sa mère, la première femme d’Ali, Khalilah, 66 ans. Mais le quadragénaire affirme qu’ il dort actuellement sur le sol d’un ami à Fort Lauderdale.



Ali Junior a déclaré à Daily Mirror:



« Je suis resté dans le mariage pour voir si les choses peuvent fonctionner, mais j’ai eu 11 ans de malheur total.

« J’aime mes filles et je ferais n’importe quoi dans le monde pour être avec elles. Vous pouvez demander à quiconque me connait, et ils vous diront que Mohamed est l’homme le plus gentil et le plus doux qu’ils connaissent ».