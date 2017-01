``Je n`arrive pas à dire à un homme...je laisse mes traces partout``

Il suffit qu'un homme me regarde que déjà je me laisse aller même les amis de la famille. Partout où je vais je laisse mes traces même avec mes collègues de services, avec les clients de la société... Je n'arrive pas à dire non et je n'arrive pas à avoir une relation sérieuse portant j'aimerai bien.



Quand je commence à sortir avec un homme et qu'un autre me drague, je ne tiens même plus compte de ses sentiments et je me laisse aller avec le nouveau venu. C'est plus fort que moi, c'est comme si je les attirais même les copains de mes amies. Je sais que les gens parlent dans mon dos, tout le monde me connait ce n'est plus un secret.



Vous serez nombreux à me juger mais c'est plus fort que moi je ne fais pas sciemment. Quand j'essaie de mener une vie rangée avec un homme, à la longue je sors avec tout son entourage (parents et amis). Ces hommes qui viennent vers moi, connaissent mon problème et ils viennent juste pour ça car ils savent que je vais accepter.



Qu'est-ce que je dois faire? Je fais des séances de prières, des jeûnes...mais c'est toujours pareils.



Photo d'illustration