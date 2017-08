Japon : A 82 ans, elle développe des applications pour Apple !

Avec «Hinadan», le joueur est juste invité à placer les poupées ("l’empereur», «l’impératrice»...) au bon endroit sur l’estrade. Sans limite de temps, ce qui serait trop stressant pour les personnes âgées, explique Mme Wakamiya, à genoux sur un tatami face à son écran, dans son appartement de Fujisawa, en banlieue de Tokyo.



Sa rencontre avec l’informatique? «C’était au début des années 1990 et à cette époque j’échangeais des messages via le système BBS (aussi appelé babillard)», une sorte d’ancêtre des messageries sur internet, se souvient cette octogénaire.



Du boulier à Skype



Avec le développement des smartphones, elle trouve qu’il n’y pas assez d’applis pour seniors. Elle en parle à des développeurs, en vain. Une connaissance lui rétorque: «Pourquoi tu ne le fais pas toi-même?», raconte-t-elle.



Elle l’a pris au mot. La vieille dame, qui a compté durant des décennies derrière son guichet avec un «soroban» (boulier japonais), dispose déjà de bases solides en informatique. Elle s’est alors aidée de livres et a demandé conseil à un ami qui avait déjà développé des applis, avec qui elle communiquait par Skype.



Et tout est allé très vite: développée entre 2016 et le début de l’année 2017, «Hinadan» a été acceptée par Apple et mise en ligne en février, peu avant le Hina Matsuri.

«Ecrire les lignes de code était difficile», reconnaît cette femme pimpante et menue, tout en saluant la plus grande simplicité des récents outils de développement qu’elle trouve «très doués pour découvrir les bugs».



«Quand on vieillit, on perd beaucoup de choses: son mari, son salaire, ses cheveux, la vue, etc. Les +moins+ sont très nombreux. Mais quand on apprend quelque chose, que ce soit la programmation, le piano, ce sont des +plus+. Ce qu’on ne savait pas faire jusqu’à hier, on le maîtrise aujourd’hui, c’est motivant», s’enthousiasme-t-elle.



Trop "occupée" pour vieillir



Quand elle nous reçoit, elle rentre tout juste des Etats-Unis et de Russie, et s’apprête à partir assister à une conférence à Sapporo (nord du Japon).

Mme Wakamiya, dont l’application a été consultée par 860.000 personnes et téléchargée 42.000 fois, était l’invitée spéciale du PDG d’Apple en Californie début juin, pour la «Conférence mondiale des développeurs», et elle n’en revient toujours pas.