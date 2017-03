Janet Jackson, mère à 50 ans. Voici les dernières nouvelles de son bébé

C’était le 3 janvier dernier que Janet Jackson, 50 ans, donnait naissance à un petit garçon. Après qu’elle soit restée plusieurs jours sans donner de nouvelles d’elle ou du petit Elias à la presse américaine, les nouvelles de la soeur du défunt roi de la Pop sont enfin parvenues aux médias par l’intermédiaire de son frère Jackie Jackson.



L’on se souvient qu’en avril 2016, Janet Jackson avait décidé de marquer un arrêt par rapport à sa tournée mondiale pour se consacrer à sa vie familiale. Environ un mois après la naissance du petit Elias, les médias américains ont eu finalement les nouvelles de l’état de santé de la maman ainsi que celles de l’enfant.



D’après le musicien Jackie Jackson, frère de Janet, la chanteuse se porte très bien. Quant au nouveau venu , pas la moindre complication dans l’air après la coupure du cordon ombilical. Même si c’était une grossesse risquée à cause de son âge avancé, les proches de Janet Jackson confirment qu’il règne un vent de tranquillité et de sérénité au sein de la famille.



« Janet a eu un très beau petit garçon. Tout va bien. Tout le monde se porte à merveille, c’est formidable », avait déclaré Jackie Jackson le 28 février dernier à US Weekly. Il faut dire que c’était la première fois qu’un membre de la famille Jackson donne des nouvelles du petit Elias.



À 50 ans, la petite sœur de feu Michael Jackson peut donc réaliser son deuxième plus beau rêve après la scène : la maternité. Toutefois l’interprète de Control et Unbreakable regrette que son frère, Michael Jackson, décédé en 2009 à Los Angeles, n’aie pu connaître l’enfant. Un beau cadeau du ciel qui arrive après 5 ans d’union avec son époux et l’homme affaires Wissam Al Mana.