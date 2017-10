Jamel Debbouze : futur membre du gouvernement d'Emmanuel Macron ?

Le plus beau rôle de sa vie ? Cette semaine, le comédien et humoriste, Jamel Debbouze a confié à l'antenne de RMC, dans l'émission « Team Duga », avoir été approché pour rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. « On m’a proposé d’être secrétaire d’État, secrétaire d’État à la… comment ça s’appelle. Un jour, on m’a proposé un gros poste comme celui-là », a révélé l'acteur, en restant toutefois soigneusement flou quant aux détails sur cette étonnante offre d'emploi.



Je m’y ennuierais à mourir



Jamel Debbouze a ensuite expliqué qu'il n'a pas accepté l'offre. « J’ai refusé. Parce que ce n’est évidemment pas mon métier, parce que je m’y ennuierais à mourir, parce que c’est là où je serais le moins efficace, le plus figé et le plus critiqué », a précisé l'acteur avant de poursuivre :« Quand je monte sur scène et que je fais l’Olympia ou le Zénith, j’ai le sentiment d’être utile.



Il vient d’en bas, il a une main dans la poche, il se retrouve là… il y a une forme d’espoir quelque part. Pareil pour Omar Sy. On représente ça. On en est conscient, on ne joue pas, on espère que ça aura de l’écho chez les gamins et pas seulement. Notre acte politique, c’est de continuer à faire ce qu’on fait dans les meilleures conditions ».



Pourtant, il y a quelques mois déjà, Jamel Debbouze n'avait pas caché son admiration pour Emmanuel Macron. Interrogé au sujet du nouveau président de la République, par « Le Parisien » lors du Marrakech du Rire en juillet dernier, l'humoriste avait déclaré : « Je trouve qu’il fait du bien. J’ai adoré sa poignée de main à Trump, son attitude avec Poutine, l’image qu’il donne de la France. La claque qu'il met aux misogynes avec son couple. Ca me plaît ». Malgré son admiration, le comédien ne serait pas encore prêt à abandonner sa carrière pour aller s'installer au gouvernement.



elle.fr