J’ai perdu 66 kilos en 6 mois grâce à cette boisson à base de 2 ingrédients, c’est miraculeux ...

Au-delà des causes médicales et physiologiques engendrant une prise de poids, plusieurs évènements de notre vie et différents états émotionnels affectent notre poids comme le stress et l’anxiété. La connaissance de notre corps ainsi que la prise de recul que nous faisons face aux contrariétés quotidiennes influent sur notre motivation à nous reprendre en main. De plus, notre manque d’activité physique, qui s’augmente avec l’âge, entretient cet état physique. Mais notre comportement alimentaire s’illustre aussi par notre manque de temps et notre habitude de manger des plats rapides et déjà préparés, à l’image de la malbouffe.



En outre, on constate régulièrement, par le biais des célébrités, l’émergence de nouveaux régimes et de nouvelles méthodes pour perdre du poids rapidement et sans efforts. Chacun défend les avantages de sa technique grâce à un marketing suffisamment ficelé pour nous faire croire que telle ou telle poudre aura un effet magique sur notre perte de poids. Or le meilleur moyen de perdre du poids durablement réside dans l’utilisation de produits sains et le respect de certaines règles de base concernant notre comportement alimentaire.



Quelques conseils pour réussir sa perte de poids

Quelques règles de base permettent de réussir à perdre du poids comme :



Éviter le grignotage



Ne pas sauter de repas et en particulier, le petit-déjeuner

S’hydrater tout au long de la journée

Supprimer les aliments gras et sucrés

Supprimer les alcools et la bière

Ne pas se resservir

Limitez la consommation de pain

Avoir une alimentation équilibrée

Pratiquer une activité physique régulière

Avoir des objectifs de perte de poids réalistes

Être motivé

Fractionner les repas

Faire le plein de fruits et légumes

De plus, quelques remèdes naturels permettent de faciliter la perte de poids comme la boisson ci-dessous.



La boisson 100% naturelle pour perdre du poids

Ingrédients :

Le jus d’un demi citron

½ cuillère à soupe de bicarbonate de soude

25 cl d’eau

Préparation :

Mélangez la totalité des ingrédients ensemble de manière homogène puis consommez cette boisson le matin à jeun ou le soir avant d’aller vous coucher. Cette boisson améliorera l’efficacité brûle-graisse qui se produit naturellement pendant que nous dormons.



En effet, lorsque nous dormons, nous perdons naturellement du poids grâce aux changements de température corporelle et à la production de la leptine, une hormone qui nous procure un sentiment de satiété et métabolise les graisses. De plus, le fait d’avoir un sommeil réparateur de qualité évite diverses affections engendrant du surpoids, à cause des fringales nocturnes et des envies de sucres et de gras le lendemain.



Bienfaits des ingrédients :



Le citron : Cet agrume aux différentes utilisations contient des flavonoïdes, qui ont une action sur les graisses. C’est également un diurétique naturel permettant l’élimination des toxines et le bon fonctionnement de la vessie et des reins. De plus, le citron est riche en pectine, une fibre soluble qui lutte contre l’envie de manger, ce qui permet d’éviter le grignotage.

Le bicarbonate de soude : Très utilisé en cuisine et pour nettoyer la maison, le bicarbonate de soude agit comme coupe-faim car il stimule l’estomac. Il favorise la digestion et permet de rendre plus digeste les aliments. En effet, le bicarbonate de soude dispose d’une formule chimique alcaline permettant de réguler l’acidité des muqueuses et d’éviter les brûlures d’estomac.



Mises en garde : Cette boisson est déconseillée aux personnes souffrant de gastrite, d’hypertension ou de problèmes cardiaques.