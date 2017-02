Interpellation de la Diaspora politiquement engagée pour le changement et l’alternance démocratique au Gabon

COMMUNIQUE D'INTERPELLATION A L'ENDROIT DES AUTORITES GABONAISES..pdf (387.26 Ko)



À l'issue de l’appel au dialogue organisé par Mr Ali Bongo, la CAPPO, le Mouvement des Femmes Commandos et la Coalition-DTE ont exprimé leur volonté d’y participer à la condition unique qu'il s'agisse principalement d'un DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF ET SOUVERAIN.



Cependant, après l’annonce et la formation du comité préparatoire de ce dialogue, il ressort de notre observation le constat d'un déséquilibre flagrant et d'une exclusion à peine voilée d'une très grande partie de la société civile et de la diaspora, qui constituent pourtant l’un des maillons forts de la politique gabonaise. Il y a manifestement un problème d’équilibre de la représentation nationale qui se pose, ce que nous jugeons assez grave.



À ce sujet, il est nécessaire de rappeler la portée historique de cet événement mais surtout l'IMPORTANCE de son organisation. Il s'agit d'une rencontre dont l'intérêt doit être la prévalence de la démocratie, c'est-à-dire de la souveraineté du peuple A TOUS LES NIVEAUX DE L'ORGANISATION ET DE LA REPRESENTATION. Et pour ce faire, l'institution d’un Dialogue National inclusif et Souverain ne peut et ne doit être le fait d’un Gouvernement (PDG) et d'un seul parti politique (PDG) ni des partis politiques satellites soupçonnés DE SOUTENIR le pouvoir en place.

Car:



- Un comité piloté par le Chef du gouvernement fait preuve d'une absence totale de neutralité comme on l’aurait souhaité.

- Son Vice-président étant le Secrétaire Général du PDG, le Dialogue est de fait, contrôlé directement par cet appareil politique d’État, ce qui traduit la suspicion actuelle d'un manque de transparence et de neutralité du fait du contrôle total de l’événement et de sa manipulation, tandis que celui-ci était attendu dans les termes d’une ouverture, laquelle devait écarter d’emblée à sa tête le Chef du gouvernement et le Chef du parti au pouvoir qui ne se sont pas privés de prendre en otage ce dialogue.



- La crainte de tous les acteurs politiques du Gabon est d’en faire un simulacre de dialogue, en ne manifestant aucune volonté politique réelle pour résoudre les graves problèmes auxquels est confronté notre pays depuis les dernières crises électorales (2009/2016).



- La participation à ce dialogue faisant préalablement l'objet de divergences et de divisions au sein de l'opposition, une partie de la Diaspora a pris la responsabilité d’y assister, mais déjà redoute-t-elle aussi que se prépare un marché de dupe avec son exclusion dans le comité préparatoire, comme le redoutent désormais tous les partis d’opposition, la société civile, le clergé, la jeunesse militante etc... Exclus de ce Comité préparatoire.



Sous réserve de rectification au vu des éléments susmentionnés, la CAPPO, le Mouvement des femmes commandos et la Coalition D-T-E pourraient reconsidérer leur offre de participation à ce Dialogue, qui s’oppose à toute forme de marginalisation, d’exclusion, de la sélection arbitraire et plus grave, au principe de la préparation unilatérale du Dialogue par le pouvoir lui-même, afin de confectionner à l’avance les grands thèmes, les grandes orientations et de contrôler ce dialogue sans la concertation de toutes les forces vives de la nation, ni tenir compte du caractère SOUVERAIN des assises; car l’assemblée générale élargie seule sera compétente pour définir, valider et entériner toute orientation thématique et stratégique en plénière .



Nous interpellons donc le Gouvernement d'Ali Bongo et le PDG, qui ne peuvent être juges et parties. Ils sont invités à laisser au peuple Gabonais dans ses diverses composantes coordonner souverainement le Dialogue National, qui n’est ni celui du PDG ni celui du Gouvernement ni celui d’un Homme d’État. Mais celui de tous les Gabonais, de tout le Gabon.



Il faut avoir à l’esprit que notre plus grande vigilance va sur ce point qui pour nous, est loin d’être un détail, puisque sa dilution pourrait phagocyter ce Dialogue et en faire un simple instrument de faire valoir face aux organisations internationales et à l'opinion internationale pour justifier la simple tenue d'un Dialogue, mais qui n'aurait aucun caractère objectif, souverain, inclusif, et ne serait pas attaché à la mise à plat des textes, à reconstruire la vérité, à démocratiser les institutions et la Gouvernance, et à réparer les nombreux et graves vices de procédures, les violations de droit enregistrés pendant la crise post-électorale, pour espérer mettre en œuvre l'espoir d'un vivre-ensemble pacifique, fait de normes, de consensus sur la base du Droit, avec des résolutions ayant force de Lois.



Nous insistons encore sur le vice-de procédure déjà constaté, consistant à verrouiller le Dialogue en le plaçant sous le contrôle du Gouvernement et du PDG. Et nous appelons à l’organisation d’un véritable Dialogue inclusif, avec des orientations et des résolutions intégrant leur caractère SOUVERAIN et National.



Fait à Paris le 27/02/2017



Coordination Générale de la CAPPO Mouvement des Femmes Commandos Coalition D-T-E