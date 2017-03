Inspiration: La vente de gâteaux fait de lui, l’un des plus jeunes millionnaires d’Afrique

En effet, D’après le récit du jeune millionnaire, il passait toutes ses nuits sur internet à acquérir des informations sur l’entrepreneuriat et s’inspirer de ceux qui ont excellé dans ce domaine. Par la suite, il rencontra un ancien dans le métier qui lui montrera le chemin à emprunter pour atteindre ses objectifs. « » en chaque homme riche, se trouve un pauvre enfant qui suit ses rêves » Sandile Shezi»



Rappelons qu’aujourd’hui, Sandile est le co-fondateur de GLOBAL FOREX INSTITUTE qui travaille dans le marché des devises étrangères. Un marché très risqué où l’on peut gagner gros et perdre tout en un clin d’œil, mais comme un vieux adage le dit, « qui ne risque rien n’a rien ». Sandile est aujourd’hui le plus jeune millionnaire d’Afrique du Sud en échangeant sur ce marché et aussi en aidant les autres investisseurs à investir à la bourse des devises. Pour Sandile, « la pauvreté est une inspiration » tandis que pour d’autres la pauvreté est un malheur. Sandile conclut en disant lors d’un entretien sur news24 que : « s ils l’ont fait, alors moi aussi je peux le faire ».