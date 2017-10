Insolite : Il décède après avoir vidé une bouteille de tequila (vidéo)

Le défunt qui se trouvait dans une discothèque dominicaine avec ses amis devait empocher la somme de 630 dollars après avoir vidé sa bouteille de tequila. Malheureusement pour lui, juste quelque minutes après avoir encaissé son argent, il a rendu l’âme.



Filmé par ses amis qui étaient sur place, la vidéo a été publiée sur les réseaux, suscitant des commentaires insultants.



Dans la vidéo, on peut voir Kevin Rafael boire la tequila directement, et compter par la suite son argent à la fin du pari. Mais subitement, il devient faible et arrive à peine à se mettre sur les deux pieds. Il s’évanouit et c’est ainsi que son histoire s’achève.



Interpellé par ses amis, un médecin légiste de la République dominicaine a révélé que ce dernier était mort d’une intoxication alcoolique.



Selon El Universal, Kevin Rafael était avec ses amis quand il s’est approché d’une table où un groupe de clients pariait de l’argent sur la quantité de tequila qu’ils pouvaient boire en un coup et a décidé de participer au pari.



Le gérant de la discothèque a déclaré que la boîte de nuit n’avait rien à voir avec l’incident tragique.



« Les seuls concours que nous faisons ici sont les concours de danse ou de costumes et les gagnants remportent une bouteille de champagne ou une autre boisson », a souligné le gérant.



Selon des sources locales, ce dernier était un client régulier de la discothèque et venait à peine d’être papa.