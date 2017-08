Informatique : Mac ou PC, que choisir ?

Il s’agit souvent de la première question que l’on se pose lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable. Dotées d’un système d’exploitation distinct, ces deux catégories de produits séduisent des publics assez différents. Notre comparaison ne s’arrête pas là puisque nous nous penchons également sur le design, l’offre de logiciels, la longévité et le budget de ces deux appareils. Les deux éternels rivaux sont passés sous la sellette pour vous aider à prendre cette décision cornélienne : Mac ou PC ?



Le design et le format



Mac doit une partie de sa réussite à l’attention apportée à l’apparence de ses machines. Harmonieux et innovants, les ordinateurs Apple séduisent avec leur coque mince en aluminium surmontée d’une pomme lumineuse. Seuls les PC haut de gamme peuvent se targuer de rivaliser avec ceux-ci en ce qui concerne le design.

Fins et légers, la majorité des ordinateurs Apple, Mac, MacBook ou MacBook pro sont plus facilement transportables que leurs équivalents PC. Cet aspect séduit les professionnels constamment en déplacement. Les gamers, pour qui l’aspect mobilité occupe une importance moindre, vont quant à eux rester fidèles au PC pour l’offre plus large et abondante de jeux.



Le système d’exploitation



La principale différence entre le Mac et le PC se trouve niveau du système d’exploitation. Que choisir entre Mac OS, Windows ou Linux ? Étant donné que le système d’exploitation détermine le fonctionnement de l’appareil (ouverture de session, utilisation des périphériques…), cette question mérite une comparaison approfondie.

En ce qui concerne les PC, on observe une nette dominance de Windows par rapport à Linux. Stable, puissant et pouvant être équipé de nombreux logiciels gratuits, Linux ne supporte cependant pas toujours l’ajout de périphériques. Compatible avec de nombreux logiciels et périphériques, Windows demeure le plus populaire. Facile à utiliser, ce système d’exploitation reste cependant plus sujet aux virus et logiciels malveillants que le Mac.



Outre son système d’exploitation puissant et intuitif, c’est sa capacité à résister aux virus et aux attaques qui explique en partie le succès du géant d’Apple. Même si le nombre de Mac tend à augmenter, il reste inférieur à celui des PC et, par conséquent, moins attractif pour les pirates informatiques. Il faut cependant garder à l’esprit qu’aucun ordinateur portable n’est à l’abri d’une attaque et que, quel que soit le système d’exploitation choisi, il existe des logiciels très performants pour se protéger contre le piratage informatique.



Apple fabriquant ses propres composants et développant un système d’exploitation uniquement pour ses Mac, ce type de machine est beaucoup plus stable. Le nombre de « plantages » est donc bien inférieur à ceux rencontrés avec un pc portable. Moins standardisés, ces derniers sont équipés de composants différents en fonction de leur marque. En résultent une infinité de configurations que le système d’exploitation Windows doit gérer et un nombre accru de possibilités de crash du système.



Les logiciels



Les PC étant plus largement vendus que les Mac, les éditeurs de jeux et de logiciels se sont davantage penchés sur l’environnement Windows. L’offre logicielle d’Apple reste néanmoins suffisamment large pour répondre à tous les usages, de la bureaucratique à la photo. Son seul point faible reste les jeux, moins nombreux, mais également moins performants sous Mac OS. Les gamers se tourneront donc plutôt vers un PC portable.

Pour pallier à cette incompatibilité entre les logiciels Windows et Mac OS, les constructeurs ont développé des logiciels de virtualisation permettant de faire tourner un Mac sous Windows. Il devient alors totalement compatible avec les logiciels PC.



La longévité



Ce sujet reste assez difficile à traiter car il dépend de la qualité des composants et de l’usage réservé à l’ordinateur. En optant pour un MacBook, vous n’aurez aucune surprise au niveau de la qualité des composants puisqu’ils sont standardisés. Sur les PC, elle peut varier en fonction de la marque et du prix d’achat de l’ordinateur.

La longévité d’une machine dépend donc aussi de l’usage qui lui est réservé. Équiper son ordinateur portable d’un antivirus mis à jour, nettoyer régulièrement son disque dur et ne pas ouvrir les pièces jointes potentiellement dangereuses vous aideront à garder votre machine fonctionnelle plus longtemps.



Le budget



À caractéristiques techniques égales, les Mac restent un peu plus chers que les PC à l’achat. Cette comparaison de prix doit cependant tenir compte du fait que Mac fournit par défaut une suite logicielle de qualité. Prenons à titre d’exemple la suite iLife incluse dans les Mac mini. Performante et conviviale, elle détrône les équivalents fournis par défaut avec les PC équipés de Windows.



Il faut également inclure dans ce comparatif l’aspect design, beaucoup plus soigné chez Mac ainsi que l’excellente qualité des composants utilisés pour leur fabrication. La dévaluation moins rapide des Mac sur le marché contribue aussi à ce prix d’achat plus élevé.



Beaucoup moins standardisés, les PC séduisent un plus large public, de l’utilisateur occasionnel au gamer invétéré. La diversité des marques et des performances des appareils permet à chacun de trouver celui correspondant à son budget et à ses besoins.

Design, offre de logiciels, la longévité, budget : sont les critères les plus importants à vos yeux ? Une fois ceux-ci définis, procurez-vous l’ordinateur convoité au meilleur rapport qualité/prix.