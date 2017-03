Ils forment un couple à trois, font un enfant et se séparent et réclament tous l'enfant...

C'est une situation inédite à laquelle le juge Patrick Leis a dû faire face dans le comté de Suffolk (New York). Il a dû régler la garde d'un enfant issu d'une relation polyamoureuse. Ici, ce n'est pas deux mais trois personnes qui réclamaient la garde d'un petit garçon de dix ans.



Dawn et Michael Marano se sont mariés en 1994 et ont eu un mariage des plus traditionnels pendant sept ans. En 2001, la rencontre avec leur voisine d'en bas, Andrea, a tout chamboulé. Elle est venue s'installer chez eux et ils se sont engagés à trois dans "des relations intimes". Le trio a décidé de procréer. L'infertilité de Dawn était admise, c'est donc Andrea qui a porté l'enfant. Il est né le 25 janvier 2007.



Pendant 18 mois, un semblant de routine s'est établie. Et puis, les femmes ont décidé qu'elles ne voulaient plus être trois et que l'amour qu'elles se portaient mutuellement suffisait désormais. Michael a donc été éjecté de la partie, les deux femmes ont déménagé. Michael a poursuivi Andrea, la mère biologique donc, devant la justice en vue d'obtenir la garde du petit. Dawn a répliqué en demandant le divorce.



Les parents biologiques de l'enfant ont réussi à s'entendre sur la garde partagée. Mais Dawn s'est rendue compte qu'elle n'avait aucun droit sur le petit et que son implication dans sa vie ne dépendant que du bon vouloir de ses "vrais" parents. Elle a demandé à avoir également la garde, chose que Michael a refusé.



Devant le tribunal, le juge a critiqué Michael: il lui a reproché d'avoir oublié qu'il a voulu autant que les deux autres cet enfant dans cette situation amoureuse particulière et que les trois devaient partager la responsabilité de son éducation. Il a donc décrété qu'une triple garde était dans l'intérêt du petit garçon. "Personne n'a dit à ces trois personnes de créer cette relation amoureuse unique. Personne n'a dit non plus à cet homme de concevoir un enfant avec la meilleure amie de sa femme ou d'élever cet enfant en reconnaissant ces deux femmes comme sa mère." Andrea et Dawn sont ravies de la décision mais Michael a déjà annoncé son intention de faire appel.



