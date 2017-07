Il tue sa femme parce qu'elle se moquait de lui

Plusieurs passagers sont entrés dans la chambre d'un couple et ont vu du sang sur les mains et les vêtements du mari.



Ce dernier leur a alors expliqué qu'il venait de tuer sa femme à cause de ses moqueries incessantes : "Elle n'arrêtait pas de se moquer de moi" a-t-il déclaré.



Le personnel du paquebot, alerté, a ensuite pénétré dans la cabine occupée par Kenneth Manzanares, 39 ans, et sa femme, et ont découvert à l'intérieur le corps sans vie de l'épouse couverte de sang et avec de nombreuses traces de coups à la tête.



Lors de sont interpellation, Kenneth Manzanares a déclaré "Ma vie est foutue".