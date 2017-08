Chris Sevier estime que si les couples de même s3xe peuvent se marier et exiger que les boulangers fassent pour eux des gâteaux de mariage, il devrait aussi avoir l’autorisation d’épouser son ordinateur portable et de demander un gâteau pour célébrer l’union entre un homme et une machine.



Le Washington Post rapporte que l’auto-proclamé «machiniste» dit qu’il a épousé son ordinateur portable lors d’une cérémonie au New-Mexico, et maintenant, il poursuit les autorités pour exiger qu’un boulanger du Colorado, traduit en justice après avoir refusé de faire un gâteau pour le mariage d’un couple de même s3xe, lui fasse un gâteau pour lui et son ordinateur.



Il a également intenté un procès exigeant que l’Etat del’Utah reconnaisse son mariage homme-objet.



Alors que les analystes légaux ont déclaré que la procédure n’en vaut pas la peine, un juge de l’Utah a permis à une partie de ce procès d’être lancée, et les analystes reconnaissent que les allégations de M. Sevier sont au cœur de l’ampleur de la décision 2015 Obergefell en ce qui concerne les unions non traditionnelles. « (…) alors, c’est clairement « un droit fondamental



« Si le mariage basé sur des récits d’identité s3xuelle auto-affirmée est un« droit fondamental », un « droit individuel », un « droit existant », basé sur un« choix personnel » pour les homos3xuels, alors c’est clairement un « droit fondamental », un «Droit individuel», un «droit existant», basé sur un «choix personnel» pour les polygames, les zoophiles et les machinistes », a déclaré M. Sevier.



Le chef-boulanger, Jack Phillips est annoncé à la Cour suprême, après qu’un bureau des droits civils du Colorado l’ait pénalisé pour avoir refusé de faire un gâteau pour un mariage du même s3xe.



AFrikMag