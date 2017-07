Notez

Je suis sortie avec Franck pendant deux ans. Au début c'était bien mais après un an de relation, il a complètement changé. Il m'a quitté pour une autre et après, il est revenu et nous avons repris. 6 mois après l'histoire s'est répétée. Il était très désagréable et avec le temps on n'en pouvait plus. Il a rompu pour une autre encore. Aujourd'hui, il m'appelle comme si de rien était, il commente mes publication sur les réseaux sociaux. Moi j'essaie de faire comme si de rien n'était. Mais je vois très bien dans son jeux. Je ne sais pas si je dois toujours le contact avec lui car d'un coté je me dis que c'est parce qu'il ne peut pas vivre sans moi et qu'il me préfère. De l'autre coté ne va t'il pas recommencé et me laisser tomber après? Que dois-je faire?

