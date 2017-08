Notez

Il a perdu ses deux jambes mais est cultivateur

l'info réelle 7J/7 - Gabonlibre.com : News 7J/7 le Samedi 5 Août 2017 à 00:00 | Lu 55 fois

Handicapé physique à la suite d'une poliomyélite depuis l'enfance il ne s'est pas laissé abattre par la maladie et s’adonner à la mendicité...



Kadhafi, un jeune Nigérian possède sa propre rizière et il y travaille malgré son handicap. Il est aujourd'hui indépendant.

Un bel exemple à suivre pour tout ceux qui, à cause d'un handicap quelconque refusent de se battre.

Gabonlibre.com : News 7J/7

Vu (s) 55 fois

Mobile | Bien être | High -Tech | Diaspora Gabonaise | Diaspora Africaine | Immigration | Diaspora - Infos Utiles | Insolite | Confidence | Histoire Vécues | Buzz du net | Revélation | Santé | Bon à Savoir | Amour & Couple | La Femme | Bébé - Enfant | Nutrition | Alerte Prévention | Grossesse | Beauté | Sexualité | Mariage | Informatique | Cuisine | Trucs & Astuces | Ado Conseils | Hommes Leaders | Femmes Leaders | News People | Entreprise | Télécom | Sport Inter | News Showbiz | Success Story