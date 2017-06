Huile d`olive : un bon allié contre le risque de mortalité prématurée

Consommer d’importantes quantités d’acides gras insaturés, retrouvés dans l’huile d’olive ou le saumon, est associé à une réduction du risque de mortalité anticipée, selon une vaste étude américaine parue ce mardi dans la revue JAMA Internal Medicine.



Plus important encore, ces travaux confirment que remplacer les acides gras saturés, contenus dans le beurre ou les viandes, par ces bons lipides est bénéfique pour la santé. Réalisée par l’école de santé publique Chan d’Harvard, cette étude a été menée sur 3 décennies auprès de 126 233 personnes. Tous les 2 ou 4 ans, les participants ont dû répondre à des questionnaires sur leur alimentation, leur mode de vie ainsi que leur état de santé. A partir de ces informations, les chercheurs ont pu examiner le lien entre le type d’acides gras consommé (saturés, trans ou insaturés) et le risque de mortalité.



Trois types d'acides gras



Au cours du suivi, plus de 30 000 volontaires sont décédés. L’analyse des chercheurs révèle que les acides gras trans, surtout présents dans les plats industriels et les produits transformés, sont les plus néfastes pour la santé. En effet, pour 2 % d’acides gras trans consommés, le risque de mortalité prématurée augmente de 16 %. Viennent ensuite les acides gras saturés avec une mortalité toutes causes accrue de 8 %.En revanche, l’apport d’acides gras insaturés est associé à une diminution de 11 à 19 % de mourir prématurément.



Ce bénéfice est surtout observé pour les acides gras polyinsaturés comme les oméga-6 apportés par l’huile d‘olive ou les oméga-3 que l’on peut trouver dans les poissons gras et le soja. En outre, les chercheurs ont découvert que les participants ayant changé leurs habitudes alimentaires pour adopter un régime plus sain réduisaient les risques de décès et de développer des maladies cardiovasculaires, des cancers, des pathologies neurodégénératives ou des troubles respiratoires.



Choisir les bons acides gras



« Nos travaux montrent l’importance d’éliminer les acides gras trans et de remplacer les acides gras saturés par des lipides insaturés, affirme le Pr Frank Hu, nutritionniste et épidémiologiste. En pratique, cela peut être atteint en remplaçant les graisses animales par des huiles végétales. »



Les auteurs soulignent que cette étude est l’une des plus détaillées et significatives menées à ce jour sur l’impact des graisses sur la santé. Ses conclusions confirment que les acides gras insaturés sont les meilleurs pour la santé, un message-clé qui doit rester au centre des recommandations nutritionnelles.