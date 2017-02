Hervé Ndong recherché pour proxénétisme, viols sur mineurs et plusieurs autres délits sexuels

Hervé Ndong Nguema est dans le collimateur Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire (DGCISM), plus connue sous l’appellation de B2. Mardi, un mandat d’amener a été transféré aux autorités judiciaires camerounaises, où le présumé délinquant sexuel aurait trouvé refuge, après avoir reçu une convocation des enquêteurs pour être entendu.



Dans le détail, ce proche de Maixent Accombessi et du palais présidentiel gabonais, est recherché par la justice pour proxénétisme, agressions sexuelles, viols sur mineurs, détention de photographies à caractère pornographique et attentat aux bonnes mœurs. Le présumé délinquant sexuel aurait procédé, grâce à ses liens avec de grosses légumes du régime, à des placements de jeunes pour des rapports sexuels tarifés pour lui-même et pour des personnes tierces.



Des charges lourdes qui reposeraient sur un dossier en béton que détiendrait les enquêteurs du B2 à l’issue de plusieurs plaintes. C’est sentant l’étau se resserrer sur lui, qu’Hervé Ndong Nguema aurait pris de court la vigilance des autorités judiciaires en réussissant à s’extirper du territoire national avant d’être entendu. Aux dernières nouvelles, il se trouverait à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Cette information aurait été confirmée par la justice camerounaise.



C’est donc désormais une affaire de temps pour que le président de l’ONG soit rapatrié au Gabon pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Sa fuite n’arrangera surement pas son cas d’autant qu’avec le mandat d’amener transmis au Cameroun, Hervé Ndong Nguema a peu de chance de s’extirper des griffes de la justice gabonaise.



