Gwyneth Montenegro, la femme qui a couché avec plus de 10 000 hommes révèle des secrets!

Mais après 12 ans passés dans l’industrie du s3xe, elle a déclaré que la plupart des hommes ne se tournaient pas vers elle que pour du « s3xe pure et dure », mais plutôt parce qu’ils se sentaient pas épanouis dans leurs relations légitimes.



Gwyneth, âgé de 39 ans, qui a grandi en étant chrétienne dévote, avant d’être v*olée par huit hommes lors de son adolescence, a déclaré que beaucoup de ses clients voulaient «se sentir de nouveau homme» avec elle.



Elle a déclaré à News.com.au:



Je n’ai jamais voulu entrer dans l’industrie du s3xe au départ. J’avais 18 ans, je me suis rendue dans une boîte de nuit et une substance chimique a été versée à mon insu. quand j’ai été droguée, j’ai été transportée et violée ensuite par 6 ou 8 hommes – je ne me souviens pas exactement de combien ils étaient.



Cela a changé mon opinion sur moi-même. Je ne me sentais plus digne, je n’étais pas assez bonne. J’étais issue d’une famille chrétienne et je me gardais pour le mariage, puis j’ai été violée. Alors je suis allée dans l’autre sens … J’étais très dispersée. J’ai fini dans l’industrie de la danse de table à l’âge de 19 ans.



En dépit de garder secret sa profession antérieure à ses collègues, Gwyneth qui est actuellement pilote commerciale à plein temps, a récemment écrit un livre, intitulé »10,000 Men and Counting ».





Je facturais 500 $ – 1000 $ par heure – cela dépendait des services.



J’étais si jeune et naïve quand j’ai commencé. J’étais une bonne paysanne. J’ai été tellement surprise quand quelqu’un m’a payé pour du s3xe. Je n’avais pas beaucoup d’expérience.

Au fil du temps, je faisais d’autres choses.



Mais la femme âgée de 39 ans ne cherche pas à se caser avec une personne spéciale.





Peut-être que je pourrais chercher quelqu’un quand je serai dans ma quarantaine, je ne me précipite pas, parce que j’ai appris beaucoup des hommes quand j’étais escorte-girl.