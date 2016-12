Guérir l'hypertension sans médicaments

Lorsque votre médecin vous dit que vous faites de l’hypertension artérielle, cela veut dire qu’il s’est aperçu que vos artères résistent de manière anormalement forte à l’écoulement de votre sang.Cela pose problème car, déjà, en situation normale, nos artères sont exposées à une pression si énorme qu’elles ne cessent de se fissurer et d’avoir besoin de se réparer.Il n’est donc pas étonnant que les artères s’abîment dangereusement avec le temps en présence d’hypertension !Des conséquences dramatiquesQuand la pression sanguine est trop forte, c’est donc vos artères qui en pâtissent. Mais pas seulement !Tous les organes ont alors des problèmes d’irrigation : dont le cœur, les reins, le cerveau, les yeux… Et leurs capacités, voire leur survie sont alors en danger.En plus de donner des maux de tête ou de provoquer des malaises, l’hypertension peut causer entre autres :de maladies coronaires (maladie des artères qui irriguent le cœur),des accidents vasculaires cérébraux ou AVC (empêchant temporairement la bonne irrigation d’une partie du cerveau et causant de lourds handicaps),de l’insuffisance cardiaque,de l’insuffisance rénaleet de cécité (devenir aveugle) parce que de petites artères « pètent » dans vos yeux, dans votre cerveau, dans vos reins.Le pire dans tout ça, c’est que ces accidents artériels surgissent souvent sans crier gare. Et pourtant, ils ruinent tous les jours des vies de centaines de personnes et de leur entourage : pertes définitives de mémoire et de facultés comme la parole, paralysie, et parfois, la mort. En savoir plus, CLIQUEZ ICI