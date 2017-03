Ghana: Un prophète prédit que le Président Nana Akufo-Addo mourra dans 6 mois

Kwabena Tawiah a révélé que certains membres du New Patriotic Party (NPP), le parti au pouvoir, et des membres du National Democratic Congress (NDC) se sont rendus dans des sanctuaires pour éliminer le nouveau président ghanéen.



Ce religieux très controversé a dévoilé le motif caché derrière cette conspiration maléfique dans une interview exclusive sur Adom News, le lundi dernier. Selon l’auto-proclamé homme de Dieu, c’est parce que certaines personnes faisant partie du NPP sont encore mécontentes de la victoire du président Nana Akufo-Addo.



Évoquant le décès du regretté président John Evans Atta Mills, mort le 24 juillet 2012 à Accra, comme exemple, le dirigeant spirituel a déclaré que les conspirateurs ont l’intention d’utiliser la même méthode pour ôter la vie à l’actuel président ghanéen.



«J’ai averti Atta Mills concernant le complot mis en place pour le tuer, il m’a ignoré et regardez ce qui s’est passé. Ils ont l’intention d’utiliser la même méthode pour tuer Nana Addo « , a-t-il déclaré.



En novembre 2016, ce prophète avait prédit que Nana Akufo-Addo remportera l’élection présidentielle de 2016. Comme on peut le voir, sa prophétie s’est accomplie.



Maintenant, l’on se demande si celle concernant »la mort » de l’actuel chef d’Etat du Ghana se réalisera. Cependant, cette révélation intervient après que le prophète Patrick Mugadza a fait une prophétie similaire, quand il a prédit le 17 octobre la mort du président zimbabwéen Robert Mugabe. L’homme a passé plus d’un mois en prison pour avoir fait cette déclaration