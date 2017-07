Géraldine Nakache, Zayn Malik, Marilou Berry : Ils n'ont pas le permis de conduire !

Géraldine Nakache : Scoot toujours ! “Je n’ai pas mon permis de conduire, mais j’ai mon bac !” expliquait l’actrice française en 2013 à BFMTV. Alors qu’elle conduit des scooters dans Paris, Géraldine Nakache semble moins aimer les véhicules à quatre roues. D’un côté, les scoots, ça pollue moins que les voitures, beau geste écolo Géraldine, Nicolas Hulot peut être fier de toi.



David Guetta : He’s dangerous Véritable danger public, le DJ français est interdit de permis de conduire à vie, depuis 2011. David Guetta a un peu trop appuyé sur le champignon et ses multiples excès de vitesse ont eu raison de sa licence. “J’ai eu un retrait de permis à vie, en France, parce que j’ai roulé trop vite... à plusieurs reprises. Cela ne fait rien. Je ne suis de toute façon pas un mec qui a le garage plein de voitures onéreuses.” Adieu vis platinées, David reste vissé à ses platines...



Kate Beckinsale : Grillée par sa fille ! La comédienne d’Underworld est en roue libre. Kate Beckinsale a avoué l’an dernier à Version Femina qu’elle n’avait jamais passé son permis. “Cela fait des années que je me promets d’apprendre, mais ma fille vient d’obtenir son permis avant moi. Maintenant que j’ai une conductrice à la maison, je n’ai même plus vraiment envie de passer le permis”, a-t-elle expliqué. Quand on a une fille qui sait se conduire...

Hélène Segara : Piétonne confirmée Marraine du rallye Cap Fémina Aventure en 2014, mais non- détentrice du permis de conduire, la chanteuse ne se déplace qu’en taxi ou avec un chauffeur privé. Hélène souffre par ailleurs de sérieux problèmes de vue qui pourraient l’empêcher d’être bonne conductrice. Pourtant, elle a confié qu’elle comptait passer l’examen un jour. En attendant, on ne voit rien venir.



Kendji Girac : Petit tricheur Après sa victoire en finale de The Voice en 2014, le gitano avait un tel agenda de Premier ministre qu’il lui était impossible de trouver du temps pour passer le permis. En 2015, il annonce sur Twitter qu’il l’a enfin décroché ! Mais la bonne nouvelle sera de courte durée puisqu’il avouera, un an après, avoir triché à l’examen du code de la route.



Nikos Aliagas : Il l’aura un jour, il l’aura... L’animateur du stand Mercedes au Mondial de l’automobile n’a même pas son permis ? Non mais allô, quoi ! Adepte des taxis et des scooters dans Paris, Nikos n’a pas l’air pressé de devenir titulaire du livret rose. Pourtant il a plusieurs fois juré devant les caméras qu’il allait essayer. Il nous mène en bateau, oui !



Zayn Malik : “Il a beaucoup trop confiance en lui” Contrairement à tous les anciens membres du groupe, Zayn Malik n’a pas eu son permis de conduire. L’ex-One Direction serait-il mégalo et imbu de lui-même ? Le jeune homme serait beaucoup trop sûr de lui au volant, d’après les confidences de son moniteur après sa première tentative, en 2014. Zéro de conduite !



Marilou Berry : Doublée au cinéma Vous avez cru la voir au volant d’une voiture dans le film La Disparue de Deauville ? C’était une doublure. L’actrice de 34 ans ne voit pas l’intérêt de passer son permis pour le moment. Et dans la vraie vie, qui la double.

Lena Dunham : Uber est son ami La créatrice de Girls a passé le permis une fois, l’a raté et a décidé que c’était mieux ainsi. “Tout le monde n’est pas fait pour être mère et (...) n’est pas fait pour conduire. Je sais du plus profond de mon âme que si j’avais mon permis, je blesserais quelqu’un”, expliquait-elle à Ellen DeGeneres en 2014. Du coup, elle utilise Uber. C’est plus sûr...