Gabon : une start-up apporte des innovations dans le concept d’incubateur en Afrique

Meromaurf, c’est le nom d’une startup/fonds d’investissements gabonaise qui se veut d’etre un hub technologique en Afrique francophone.



Créée Roland Ulrich Guissony, « Meromaurf »vise à favoriser l’éclosion et le développement d’un écosystème entrepreneurial en Afrique et de paliers les difficultés d’ordre financières que rencontrent les entrepreneurs africains.



« Aujourd’hui, le principal souci des entrepreneurs africains est l’accès aux financements. Notre idée est donc de profiter du web pour former une communauté d’entrepreneurs africains qui va s’entraider et décider des projets pertinents qui méritent d’être financés », a confié Roland Ulrich Guissony.



Selon le portail Tribune Afrique « cette communauté sera composée également d’experts qui apporteront le savoir-faire technique et académique aux candidats ».



« Meromaurf veut toucher les cœurs de ceux qui seront demain capables de défendre les valeurs et les économies Africaines, du sud du Sahara ainsi que dans les pays émergents, et les inciter à l’Action. »



Pour ce faire, la start-up compte lancer dans les jours à venir une application mobile afin de construire une base de donnée d’entrepreneurs prometteurs pour faciliter aux investisseurs d’identifier les projets novateurs.