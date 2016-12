Gabon sous l'imposteur d'Ali Bongo : Bruno Ben Moubamba en visite d’Etat à Singapour avec... son épouse !

nontest

Le Gabon est clairement un modèle de gouvernance et de transparence hors pair. Si lorsqu’on entend souvent que "quand on te nomme ministre au Gabon, c’est toute ta famille qu’on nomme", certains pouvaient encore avoir du mal à croire cela possible dans les faits, cela semble se vérifier en tout point par les récents voyages d’Etat d’Ali Bongo et de son ancien rival Bruno Ben Moubamba.



Depuis mardi, le très récent ministre de l’Habitat et du Logement est en visite d’Etat à Singapour. Jusque-là rien d’anormal. Mais, il y a que le Vice-Premier ministre ne s’y pas tout seul comme le recommande la tradition protocolaires de ces visites officielles. Son "épouse" figure au premier rang de la "délégation" qui accompagne le ministre-époux depuis déjà deux jours en terre Singapourienne.



C’est d’ailleurs en premier, le Vice-Premier ministre qui s’en vante lui-même à travers son blog par ces mots sans visiblement en mesurer la teneur : "Ce 27 décembre 2016, le Vice-Premier Ministre, Bruno Ben Moubamba, a débuté une visite d’Etat à Singapour en compagnie de son épouse et d’une délégation, afin de renforcer les liens entre les deux pays en particulier en terme d’urbanisation", écrit hier l’ancien opposant sur son site.



Sous d’autres cieux, le Parlement aurait dépêché une enquête sur une telle conduite qui n’honore ni l’Etat ni les finances publiques du pays qui traverse des turbulences économiques. Les voyages d’Etat étant bien entendu au frais du contribuable, il serait judicieux de savoir si l’épouse du Vice-Premier ministre d’Ali Bongo a, elle aussi, le précieux statut de fonctionnaire d’Etat du ministère de l’Habitat. Ce d’autant que Moubamba prône pourtant à cor et à cri une nouvelle façon de diriger le Gabon.



