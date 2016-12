Gabon sous l'imposteur d'Ali Bongo - Bilie-By-Nze : «Jean Ping sera arrêté !»

Au cas où il franchirait «les lignes jaunes», Jean Ping sera mis aux arrêts, a récemment promis Alain-Claude Bilie-By-Nze à la faveur d’une récente sortie. Les propos du candidat consensuel de l’opposition à l’élection présidentielle d’août 2016, prononcés à l’occasion du lancement du Dialogue national pour l’alternance, et réitérés, voire durcis, lors du meeting de présentation des conclusions de ces assises sont la raison de la mise en garde du porte-parole du gouvernement.



Jugés «incendiaires» pour certains, alors qu’ils apparaissent pour le gouvernement comme de simples provocations et l’aveu de l’échec de leur auteur, les propos de Jean Ping ne constituent pas moins une certaine menace pour les autorités. Pourtant, le ministre de la Communication l’assure : «Monsieur Ping, aujourd’hui, fait des déclarations pour impressionner ses militants. Il a de plus en plus de mal à les retenir parce qu’ils ont tous compris qu’il n’a pas de plan B, que l’élection est finie, qu’Ali Bongo est au pouvoir, qu’il y a un gouvernement en place et que le pays fonctionne.»



Et s’il a semblé croire toute de même à l’existence d’un «plan B» de l’opposant, qui continue de réclamer sa victoire au scrutin présidentiel du 27 août 2016, c’est sûr de lui qu’Alain-Claude Bilie-By-Nze a promis que l’arrestation de Jean Ping «ne prendra même pas 5 minutes», si tant est que son «plan B» c’est la guerre. «Que Monsieur Ping se rende compte qu’avant que les autres aillent mourir, lui sera d’abord arrêté», a déclaré le porte-parole du gouvernement, non sans souhaite que cette menace soit transmise au concerné. Cependant, au sein de l’opposition, certains assurent qu’après les propos de Jean Ping pour qui «désormais toutes les options sont sur la table» pour imposer l’alternance au sommet de l’Etat, la peur a changé de camp.



avec gabonreview