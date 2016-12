Gabon sous l'imposteur Ali Bongo : Pas de trêve hivernale pour les «Résistants» de France

Suite au contexte et aux mesures sécuritaires du moment, les marches hebdomadaires ont été provisoirement remplacées par un sit-in. Bien que moins nombreux que les semaines précédentes, ils étaient tout de même bien présents pour rappeler aux uns et autres ainsi qu’à l’opinion publique la nécessité de s’inscrire et maintenir une «résistance active». Les différents intervenants qui se sont succédés sur la tribune n’avaient qu’un seul mot d’ordre : «Ne pas céder au découragement et rester mobilisés jusqu’au bout».



Pour ce faire, une «Résistante» arrivée récemment de Libreville et «témoin de l’attaque du Q.G. de Jean Ping» a été invitée à partager à l’auditoire ses souvenirs de cette nuit et des jours qui ont suivi. Après un bref récit de cette «nuit d’horreur» et de «l’ambiance de guerre» qui a prévalu, d’après elle, à Libreville et à l’intérieur du pays à la suite de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle d’août dernier, elle a affirmé que les «tensions sont toujours latentes, quoi qu’on en dise».



«Il y a beaucoup de traumatisme, beaucoup de mal pour tourner aussi facilement la page. Sans haine, nous devons continuer ce combat. Nous ne nous battons pas pour Ping, ni pour Paul, ni pour Jacques, mais pour ce à quoi nous aspirons : un Gabon libre et démocratique», a-t-elle précisé. Comme pour remotiver les troupes, elle leur a demandé de «rester mobilisées» avant de conclure en ces termes : «les gens sont fiers de vous. Vous êtes un modèle pour beaucoup des gens au Gabon, comme ailleurs en Afrique. Tous mes encouragements à la diaspora gabonaise de France.»



L’hymne national, «La Concorde», entonnée, une minute de silence a été ensuite observée en «hommage à tous les martyrs».



Rendez-vous, enfin, a été pris pour le 31 janvier à la même heure, au même endroit. Comme quoi, pas de trêve hivernale pour le «Conseil gabonais de la résistance» en France.



Auteur : Orphé Boutet, depuis Paris (France)