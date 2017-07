Gabon-scandale: La SEEG,' toujours correcte", pas comme on l'entend.

La nébuleuse SEEG serait-elle pas un extorqueur de fonds pour sa clientèle?

La Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), société privatisée depuis 1997, détenue à 51 % par le groupe français Véolia, détient le monopole de la distribution d'eau et d'électricité au Gabon. La société alimente le pays en eau et en électricité, même si un certain nombre d'habitants sont amenés à constater des coupures intempestives. Pour l'eau, deux problèmes importants se posent : limiter les fuites dans le réseau et s'assurer de la potabilisation de l'eau. Pour l'électricité, la SEEG doit faire face au fréquent piratage de ses lignes. De nombreuses entreprises s'équipent en générateurs afin d'être autonomes. Peut-on lire sur Wikipédia.



Cette société (la nébuleuse) connait depuis plusieurs mois des dysfonctionnements entretenus ou non, du fait des actes qui sont posés ça et là. C’est dans un climat particulièrement délétère que les différents services font l’objet de protestations et de stupéfactions des usagers qui viennent s’enquérir du montant des leurs factures d’eau et d’électricité. Et pour cause, les surfacturations tout azimut des consommations de la clientèle en ce qui concerne les compteurs d’eau et d’électricité (compteurs classiques) s'y pratiquent au grand dam des principaux intéressés. Quand on sait que l’approvisionnement en eau est une épine aux pieds pour cette nébuleuse du fait des coupures intempestives pouvant durer de nombreuses semaines, comment expliquer que des « propriétaires » de compteurs d’eau et d’électricité se voient imposer des montants de facture pouvant aller du double au quadruple sans que le service portefeuille n’en donne les explications claires. (Serait-ce le diktat du monopole qui impose cet état de fait ?).



De sources autorisées et digne de foi, notre rédaction en a la confirmation. Confirmation que la « nébuleuse » est entrain de poser des actes aux antipodes de la responsabilité et du sérieux car, les usagers à qui on impose les factures majorées, n’ont d’autres choix qu’à de se plier au diktat et de leur « Bourreau de nébuleuse » de peur d’être frappé de coupures pures et simples. « Nous avons l’habitude de consommer moins de 225000 Francs par mois mes locataires et moi, mais ce mois la facture d’électricité est à 596500 F CFA » et de rajouter: « je suis surprise de ce montant, je me suis rendue à la SEEG pour qu’on m’explique mais les gestionnaires n’ont pas pu trouver des solutions à notre problème, ils nous ont exigé de payer la moitié du montant sinon ils nous couperont l’alimentation en, nous n’avons pas de choix que payer, nous nous cotiserons mais il faut que cela s’arrête ». Assène une dame (victime) interrogée au quartier Pleine-Niger visiblement remontée.



En outre, il est à noter que plusieurs cas désespérés ne sachant pas à quel saint se vouer, songent à se regrouper en collectif pour traiter le problème à bras le corps avec l’appui d’un conseil mais tardent de jeter le pavés dans la marre par manque de courage. Est-ce le fruit du comportement désinvolte et irresponsable des autorités étatiques (par défaut) lié au non-paiement de ses créances vis-à-vis de la « nébuleuse » qui explique cette situation ?



Cependant, au lieu de briller par son inaction, la direction générale de la « nébuleuse » devrait s’atteler à mettre fin à cette dérive aussi irresponsable que désobligeante. Qu’est-ce qui se passe réellement à la SEEG ? Pourquoi est-ce que le charger de la communication et les autres directions ne communiquent-ils pas ?s’agit-il d’une mafia organisée en vue de subtiliser de l’argent à ses abonnés ou serait-ce un problème indépendant de la volonté du service portefeuille ? Autant de questions qui méritent des réponses.



En définitive, une autre information avérée et de source autorisé, révèle que certains chefs de service sont plongés dans des magouilles qui méritent d’être dénoncées. L’un de service en charge des maintenances des véhicules d’exploitation ainsi que bien d’autres, a trouvé le malin plaisir de tisser des accords et arrangements avec la société de contrôle technique appelé Gabon Autosur (qui a fait l’objet d’un article, la semaine dernière dans notre blog), dans le but de faire établir de carte de visite technique ou attestions de visite technique en bonne et due forme pour plusieurs dizaines de véhicules sans même que ceux-ci n’aient eu besoin de se rendre à leur siège pour un contrôle technique. Des potentielles épaves sont mis en circulation par des gens qui ont des moralités douteuses car leurs actes peuvent avoir des conséquences sur la sécurité publique et la préservation de l’environnement et contribuer à l'enrichissement illicite. À qui profite cette mafia ?



La SEEG, « toujours correcte » pas comme on l’entend. Junior Ebong Tchissambog