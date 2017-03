Gabon: mouvement dans la galaxie Ping, des ténors rejoindraient un nouveau parti

Rien n’est encore décidé, mais dans sa conférence de presse, le docteur Davain Akure a soutenu que son petit parti, qui compte une dizaine d’élus locaux, est sur le point de devenir un parti puissant avec des nouveaux hommes forts. La nouvelle machine, a-t-il dit, se mettra automatiquement à la disposition de la coalition qui soutient Jean Ping.



« Notre objectif aujourd’hui est de mieux structurer un parti de cette coalition et nous restons membres de la coalition Jean Ping », explique Davain Akure avant d’ajouter : « Je pense que partout où il y a de l’homme il y a certainement des petites frictions, mais qui à mon sens sont négligeables ».



Selon un analyste, Jean Ping doit user de ses talents de diplomate pour éviter l’implosion de son groupe. D’un côté, il y a l’Union nationale de Zacharie Myboto et Casimir Oyé. De l’autre, le Mouvement Héritage & Modernité que vient de quitter Nzouba Ndama. Jean Ping doit aussi ménager le PGP auquel il a adhéré avant l’élection présidentielle et enfin chouchouter le futur grand parti.



source : RFI