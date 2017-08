Notez

Gabon: la hausse des frais pour les étudiants, «ce n’est pas la mer à boire»

L’augmentation importante et soudaine, dès la rentrée prochaine, des frais d’inscription et de scolarité à l’université provoque une polémique au Gabon. Le recteur de l’université affirme que l’augmentation était nécessaire et sera indolore, les étudiants et leurs représentants dénoncent une mesure « brutale ».

