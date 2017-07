Gabon-expropriation-Akanda: litiges fonciers entre la Société KABI BTP ...Affaire à suivre

Vous avez dit égalité de chance?

Les populations de Marseille2 et du 1ier campement sont confrontées à un litige foncier qui l’oppose à la société corse appelée KABI BTP, qui serait le propriétaire de la parcelle n°1 YE8 du plan cadastral d’Akanda d’une superficie de 249854 km².



Les faits remontent à 2 ans et quelques mois, KABI BTP avait investi la bourgade de Marseille 2 et du 1ier campement accompagnée des forces de l’ordre armé jusqu’aux dents avec des agents dans le but de procéder à des déguerpissements les habitants de ladite zone sans préavis aucun. N’eut été la résistance et les protestations de ces populations, les opérations de déguerpissements et de casse auraient eues lieu.



C’est en 2017 que KABI BTP decide de revenir à la charge avec l’appuie des autorités municipales dont le maire du 1ier Arrondissement M. Ernest Ogandaga qui, selon certaines indiscrétions, serait de connivence avec ladite société pour garantir ses intérêts au détriment des populations.



Regroupés autour d’un collectif, les populations de Marseille 2 et du 1ier campement, ont été conviées à la table des négociations pour permettre aux différentes parties de s’accorder autour d’un consensus qui les satisferaient de part et d’autres.



C’est sur la présidence du maire d’arrondissement et le 2ieme Adjoint au maire d’AKANDA que des réunions aux allures douteuses se sont ténues à la salle du conseil municipal du la mairie d’Akanda en présence de toutes les parties prenantes dont : M. Etienne MAMBENDA, repensant MM. Jean Jerome FELICIAGGI et Jean Charles ODISSION, respectivement ADG et le DG de KABI BTP. Ainsi que des représentants des deux collectifs des populations à savoir MM. Christian Mihindou et VALENTIN Hermann Engone.



Un compte rendu a été pondu en prélude des échanges qui ont eues lieu a partir de fin Mars de Mai de cette année mais l’étonnement suscité chez les représentants des populations, est de constater que le secrétaire de séance de la mairie, ait délibérément ignoré de consigner les interventions des membres du collectif qui auraient pu permettre une clarté dans les amendements et dans la compréhension de tout un chacun.

En opposition a ce décrié plus haut, le collectif a décidé d’adresser une lettre d’amendement au maire (voir photo) sans que cette dernière ait été prise en compte à ce jour.



Ce dossier est entaché d’ambigüités qui méditent certainement des éclaircissements d’où les interrogations des membres du collectif :

- Le maire donne l’impression d’avoir des prérogatives qui relèvent du domaine du cadastre et de l’habitat ou de l’Agence Nationale De l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre.

- Pourquoi avoir procédé à un recensement sans amendement du compte rendu de la réunion du 2 Mai et annoncé les levées topographiques au 20 Juin sans respects de toutes règles ?

- Pourquoi est-ce que la proposition de compte rendu n’a-t-elle pas été daté e et visée par les services de la mairie du 1ier arrondissement ?

- Pourquoi est –ce que le maire a-t-il interdit aux riverains qui bâtissaient d’arrêter les travaux sans notifications écrites mais verbales ?

- Le maire est-il engouffré dans des accords pécuniaires avec KABI BTP ?

- Des gabonais autochtones sur leurs terres doivent-ils se faire rouler dans la farine sans aucune forme de justice ?