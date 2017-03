Gabon d'Ali Bongo : Les élèves de Makokou dans la rue pour réclamer la bourse

Le mouvement est parti du Lycée public Alexandre Sambat. Un groupe d’élèves scandant «on veut la bourse» s’est dirigé vers le Lycée catholique Notre Dame des victoires, avant de se rendre au Lycée évangélique puis au CES public situé au quartier Zoatab, dans le 2e arrondissement. Devenue plus importante, la procession s’est ensuite ébranlée en direction du gouvernorat, après avoir traversé tout le centre ville de Makokou. «Ils étaient tellement nombreux et occupaient toute la voie au point où la circulation s’est retrouvée gravement perturbée», raconte un témoin.



Après une halte devant la place de l’indépendance, à la mairie où ils ont manifesté bruyamment à travers chants et danses, les élèves ont été reçus par le gouverneur du Moyen Ogooué, Jules Djeki. Ce dernier les a rassurés quant au paiement dans les tout prochains jours de la bourse réclamée. «Si elle n’est pas payée comme promis par le gouverneur, nous redescendrons dans la rue. Car c’est en manifestant que nos camarades du Haut-Ogooué ont obtenu gain de cause», a averti le porte-parole des manifestants.



En effet, le 9 mars dernier, les élèves de Franceville avaient entamé une marche similaire pour réclamer le paiement de la bourse. Les promesses du gouverneur seront-elles tenues pour ramener la sérénité dans les lycées et collèges de cette province ?



Jusqu’où tiendra le glacis de l’Ivindo ? Tous les regards sont tournés vers Florentin Moussavou. Le ministre de l’Education nationale qui tentait encore ce 21 mars de convaincre une poignée des syndicats du secteur à reprendre les négociations, trouvera peut-être assez de carottes pour noyer le bâton dans les tumultueux flots de l’Ivindo.



avec gabonreview