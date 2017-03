Gabon - Woleu Ntem : Le tronçon Assok-Ngomo-Minvoul, en piteux état

L’axe routier Assok-Ngomo-Minvoul long de 91 Km est actuellement dans un état de délabrement très avancé, obligeant les automobilistes a effectué un long détour par la localité de Bitam pour rejoindre Minvoul, soit une distance de 179 km, a constaté l’AGP, mercredi.



La route reliant le département du Woleu et le département du Haut-Ntem confiée à une entreprise Italienne en 1986, s’est considérablement dégradée le long du tracé dans le district de Bolossoville, canton Sossolo-Ntem et le canton nord, perturbant rudement le trafic dans les deux sens surtout en ces temps pluvieux.



La route s’est dégradée, les ponts en bois sur cet axe routier sont désormais des véritables dangers pour les usagers, les eaux ruisselant sur ces ouvrages les ont sérieusement détériorés.



Pour éviter ce « chemin de croix », les automobilistes préfèrent avaler près de 80 km de plus en empruntant la route de Bitam-Minvoul.



Le tronçon Oyem-Minvoul n’est plus entretenu depuis belle lurette. En cette période de grandes pluies, les bourbiers sont légion sur la route.



« Nous sommes fatigué à vous parler de nos malheurs, passer par Bitam qui est plus long permet à ce que nos voitures restent en bon état, le prix du passager ne change pas sauf que nous perdons plus de carburant en faisant un long parcours, il faut nourrir nos familles. Nous sommes obligé de le faire au lieu de garer la voiture en payant l’assurance », fulmine un transporteur.



source : AGP