Gabon - Urbanisme : Ben Moubamba remonté contre les députés

Réunie en assemblée plénière le 20 juin dernier à Libreville, la commission de la planification et de l’aménagement du territoire a rejeté la révision de l’ordonnance fixant les règles générales relatives à l’urbanisme dans le pays, présentée et défendue par le vice-Premier ministre en charge de l’Urbanisme. 24 heures après cette décision, Ben Moubamba s’est fendu d’un post sur sa page Facebook. Une publication dans laquelle il n’est pas tendre avec les députés du Parti démocratique gabonais (PDG).



«Les populations sauront désormais que leurs souffrances vont être prolongées par l’irresponsabilité des députés du PDG (illégitimes car ayant un mandat hors norme désormais) au pouvoir. Il n’y aura pas de réforme de l’ANUTTC (Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ndlr), pas de lutte efficace contre les inondations et pas de rationalisation du foncier gabonais tout de suite. Pourquoi ? Parce que les pédégistes adorent voir les Gabonais souffrir», a écrit Ben Moubamba, visiblement remonté.



A en croire le vice-Premier ministre, le rejet de son ordonnance par la première chambre du Parlement s’apparente à une invitation à rejoindre la majorité présidentielle. Une issue réfutée par Ben Moubamba. «Ils n’auront pas mon âme. Je ne passerai aucun pacte satanique avec eux. Je ne prendrai jamais la carte du PDG et je ne rejoindrai pas la majorité présidentielle», a-t-il déclaré, qualifiant l’Assemblée nationale de «hors norme» car, composée de «traitres rejetant la première version du Nouvel ordre urbanistique. Ils préfèrent le désordre sans doute», a-t-il lancé.



Ben Moubamba a cependant réitéré sa sérénité, indiquant qu’il ne baissera pas les bras. «Je suis plutôt triste pour les populations gabonaises qui voient le PDG au pouvoir retarder le nouvel ordre urbanistique», a regretté le vice-Premier ministre, soulignant que les députés sont soutenus par les «faux amis du président.»



A travers la révision de l’ordonnance présentée à l’Assemblée nationale, Bruno Ben Moubamba entendait expurger du corpus de l’ordonnance, l’ensemble des aspérités ayant nui à l’efficacité et à l’efficience des politiques publiques jusque-là en vigueur. Un plaidoyer n’ayant visiblement pas convaincu les membres de l’Assemblée nationale, en tête desquels son président.



Sur la forme d’abord, la commission de la planification et de l’aménagement du territoire a estimé que «le texte soumis à l’examen présenté comme une ordonnance d’orientation nécessite un large débat d’ouverture. Aussi bien au niveau du Parlement qu’au sein des administrations impliquées et des collectivités locales».



Sur le fond ensuite, considérant que le texte soumis à leur appréciation est une ordonnance d’orientation, la commission a considéré que «le caractère urgent n’est pas avéré». Tout comme elle n’a pas relevé «d’innovation significative par rapport au texte existant qui est repris à près de 90%». Les députés ont ainsi recommandé au gouvernement de présenter ce texte sous forme de projet de loi.



avec gabonreview